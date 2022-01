Ustawa o obowiązkowych szczepieniach w sejmowej zamrażarce. "Miejcie odwagę ratować ludzi"

Posłowie Lewicy zaapelowali w środę, by projekt ich klubu ws. obowiązku szczepień trafił pod obrady Sejmu. Przypominając, że liczba osób zmarłych z powodu Covid-19 przekroczyła 100 tys. podkreślali, że "licznik bije" i przy bezczynności PiS liczba ta będzie rosnąć.

Koronawirus w Polsce przynosi coraz więcej zakażeń i zgonów. Ministerstwo Zdrowia podało w środę, że badania potwierdziły 16 173 nowe zakażenia koronawirusem, a zmarły 684 osoby z COVID-19. Liczba osób w Polsce zakażonych wirusem SARS-CoV-2 od początku epidemii wyniosła ponad 4,2 mln, zmarło prawie 101 tys. chorych.

Marcelina Zawisza, wiceprzewodnicząca klubu Lewicy, przypomniała na konferencji prasowej, że jej ugrupowanie 7 grudnia 2021 r. złożyło projekt ustawy o obowiązku szczepień i dodała, że od tego czasu z powodu COVID-19 zmarło ponad 15 tysięcy osób.

Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19. Lewica z apelem do PiS-u

Przypomniała także wypowiedź ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który we wtorek w TVN24 mówił m.in. że "kierownictwo polityczne Prawa i Sprawiedliwości jest absolutnie zwolennikiem obowiązkowych szczepień".

- Apelujemy, panowie, panie, miejcie odwagę ratować ludzi, miejcie odwagę nie patrzeć na słupki sondażowe, patrzeć na życie i zdrowie mieszkańców i mieszkanek tego kraju - mówiła Zawisza pod adresem przedstawicieli partii rządzącej. - Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nadal będzie bezczynne to liczba, którą podano wczoraj, te 100 tysięcy, które oficjalnie zmarło na COVID, będzie rosnąć - podkreślała.

Marek Rutka zarzucał politykom PiS, że z polskiego parlamentu nie idzie jasny sygnał zachęcający Polaków do szczepień. Jako przykład podał odrzuconą we wtorek przez sejmową komisję zdrowia poprawkę o obowiązku szczepień dla posłów i senatorów zgłoszoną do projektu ws. weryfikacji statusu zdrowotnego.

- Apelujemy, żeby ustawa o obowiązkowych szczepieniach była procedowana, ponieważ ten licznik 100 tysięcy ofiar cały czas bije - powiedział poseł Lewicy. Projekt ustawy autorstwa polityków Lewicy zakłada m.in. wprowadzenie powszechnego obowiązku szczepień dla dorosłych Polaków, obostrzenia dla niezaszczepionych, możliwość weryfikacji certyfikatów covidowych przez zakłady pracy oraz prawo pracowników do odmowy wykonywania obowiązków w sytuacji, kiedy w miejscu pracy nie jest im zapewnione bezpieczeństwo epidemiczne.

RadioZET.pl/PAP - Grzegorz Bruszewski