Obowiązkowe testy na koronawirusa dla pracowników. PiS ma projekt i zbiera podpisy

Projekt ustawy umożliwiający pracodawcom wprowadzenie obowiązku testowania pracowników jest już gotowy. PiS zbiera pod nim podpisy i ma złożyć go w Sejmie jeszcze w tym tygodniu - dowiedział się Onet. Mateusz Morawiecki powiedział we wtorek, że w klubie PiS nie będzie dyscypliny głosowania. Premier dodał, że liczy na poparcie opozycji.

Ustawa wprowadzająca przepisy, dzięki którym pracodawcy będą mogli sprawdzić pracowników testami na koronawirusa, jest gotowa i uzyskała akceptację rządu i kierownictwa PiS – donosi Onet. Obecnie posłowie Prawa i Sprawiedliwości zbierają podpisy pod projektem.

Minister Adam Niedzielski zapowiedział, że nowe przepisy zagwarantują pracownikom bezpłatny dostęp do testów na COVID-19. Będą one obowiązkowe dla osób, które się nie zaszczepiły lub nie są ozdrowieńcami, a więc nie mają certyfikatu covidowego.

Projekt ws. obowiązku testowania pracowników na COVID-19 jest gotowy

Początkowo Ministerstwo Zdrowia chciało, aby pracodawcy mogli sprawdzać, kto z zatrudnionych jest zaszczepiony przeciw COVID-19. Jeśli pracownik nie przyjął szczepionki, ustawa pozwalała pracodawcy przenieść go na inne stanowisko. Rządowy projekt nie zyskał jednak akceptacji w klubie PiS. Podjęto próbę przeforsowania ustawy jako projektu poselskiego, ale również z niej się wycofano.

Pojawił się więc nowy projekt, tym razem dający pracodawcy możliwość wprowadzenia obowiązku testowania pracowników. Według informacji Onetu także ta propozycja natrafiła na silny opór w rządzącym obozie. W PiS nie znalazło się nawet 15 parlamentarzystów, którzy chcieli podpisać się pod projektem.

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji we wtorek zaznaczył, że popiera ustawę. Premier sygnalizował, że rząd będzie dążył do jej uchwalenia z poparciem opozycji. - Nie chcemy stosować tutaj dyscypliny głosowania, tylko jeśli po stronie partii opozycyjnych pojawiają się takie głosy (poparcia - red.), to sprawdzimy, czy jest tam rzeczywiście wola do realizacji projektów o charakterze dopuszczalności sprawdzania przez przedsiębiorcę certyfikatów czy paszportów covidowych - powiedział.

Morawiecki przekonywał, że proponowana ustawa dotyka “fundamentalnie ważnego problemu”. - Sądzę, że dzięki tej ustawie otworzymy więcej możliwości, które już dzisiaj są, i co do których wykorzystania już dzisiaj zachęcam. Jest to prawo klientów, obywateli, pacjentów, pracowników do tego, aby z ich perspektywy, pracować w bezpieczniejszym środowisku - mówił premier.

Morawiecki wytłumaczył, że “to nie jest prawo dla przedsiębiorcy”. - Prawo, które chcielibyśmy wdrożyć, i które uzależniamy od tego, czy znajdzie się większość parlamentarna, jest prawem do bezpiecznej pracy dla pracowników. Tak samo, jak pewne ograniczenia w restauracjach są prawem dla klientów oraz pracowników tych restauracji do bezpiecznego spożycia posiłku lub przygotowania posiłku. Albo obowiązek zaszczepienia kadry medycznej od 1 marca to prawo pacjenta do bycia leczonym przez lekarza lub pielęgniarkę, która jest zaszczepiona - wyjaśnił premier.

RadioZET.pl/Onet.pl/oprac. AK