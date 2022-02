Wróci pobór do wojska? Szef MON odpowiada. "Cała gama możliwości służenia Polsce"

Ustawa o obronie ojczyzny zbuduje fundament do rozwoju polskich sił zbrojnych - podkreślał we wtorek szef MON Mariusz Błaszczak, wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński dodawał, że planowane jest "radykalne rozbudowanie armii". Czy w grę wchodzi przywrócenie powszechnego poboru do wojska?