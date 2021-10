Zjednoczona Prawica się powiększa. PiS będzie miało nowego koalicjanta

Zjednoczona Prawica powiększy się o kolejne ugrupowanie - OdNowę RP Marcina Ociepy. Polityk pytany w TVN24 o podpisanie umowy koalicyjnej, poinformował, że została ona uzgodniona. - Umówiliśmy się tak, że wspólnie ogłosimy lada moment finał tych rozmów. Mogę tylko potwierdzić zakończenie rozmów. Natomiast to, czy zostało podpisane zostanie ogłoszone wspólnie z prezesem (PiS) Jarosławem Kaczyńskim - powiedział.

Dodał, że celem OdNowy RP jest forsowanie rozwiązań programowych opierających się o "pięć filarów merytorycznych". Wskazał tu m.in. na "zwiększenie nakładów na armię o 100 proc.". - To jest punkt pierwszy pakietu programowego, który został uzgodniony z PiS - powiedział Ociepa.

OdNowa RP Marcina Ociepy dołącza do PiS i Zjednoczonej Prawicy

Pytany o uzgodnienia dotyczące posad, Ociepa zastrzegł, że trudno mu się odnosić do "plotek i spekulacji medialnych". - Fakty są takie, że dzisiaj zakończyliśmy negocjacje i będziemy czwartym koalicjantem w ramach Zjednoczonej Prawicy. Zapytany, czy "posady wiceministerialne są w tej umowie", odparł, że "są uzgodnienia personalne". Dopytywany, ile jest tych posad, zapowiedział: "będziemy to ujawniać w momencie informowania opinii publicznej o podpisaniu umowy".

- My jesteśmy w klubie parlamentarnym, w ramach tego klubu parlamentarnego działamy jako czwarty koalicjant, i to jest punkt pierwszy preambuły do umowy koalicyjnej. Więc wchodzimy jako koalicjant. Natomiast zapisy poszczególne, takie szczegółowe, będziemy ujawniać na wspólnej konferencji prasowej z panem prezesem Kaczyńskim - zapowiedział Ociepa.

Na początku września politycy związani w przeszłości z Porozumieniem Jarosława Gowina - oprócz Marcina Ociepy, również posłowie: Anna Dąbrowska-Banaszek, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek, Andrzej Gut-Mostowy oraz senator Tadeusz Kopeć powołali stowarzyszenie OdNowa RP, które ma działać w ramach Zjednoczonej Prawicy i klubu PiS.

RadioZET.pl/ Mieczysław Rudy (PAP)