Cała opozycja chce odwołania Kaczyńskiego. PiS: Wniosek KO jest kuriozalny

Cała opozycja chce odwołania wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Wniosek w tej sprawie złożyła Koalicja Obywatelska, zarzucając Kaczyńskiemu, że wprowadza agresję do życia publicznego. Posłowie KO skontrolowali KPRM i stwierdzili, że lider PiS nie przychodzi do pracy, a pobiera rządową pensję. Rzecznik partii rządzącej nazywa wniosek KO kuriozalnym, bez szans na przegłosowanie.

Opozycja domaga się odwołania Jarosława Kaczyńskiego. Lider PiS urzęduje jako wicepremier nieco ponad dwa miesiące, a polityczni oponenci już wystawili mu ocenę niedostateczną.

Według KO wprowadza on agresję do polskiego życia publicznego, Lewica uważa, że nie radzi sobie z zapewnieniem Polakom bezpieczeństwa. Z kolei zdaniem ludowców Kaczyński jest wicepremierem „bez teki i obowiązków”, przez co również oni poprą wniosek o wotum nieufności. Inne powody ma Konfederacja, która jednak zgadza się z resztą opozycji.

Wniosek o odwołanie Jarosława Kaczyńskiego. "Chodzi o przyszłość Polski"

Wniosek pojawił się już w listopadzie, gdy szef PO Borys Budka zarzucił Kaczyńskiemu „pięć grzechów”: doprowadzenie do gwałtownego pogorszenia się bezpieczeństwa Polek i Polaków, nieprzewidywalność, zniszczenie instytucji państwowych, pięć lat wyprowadzania Polski z UE oraz dzielenie i skłócenie Polaków.

- Przyszłość Polski, rozwój Polski, uzależniony jest od tego, czy Kaczyński straci władzę - podkreślał szef PO. Pod wnioskiem o odwołanie Kaczyńskiego (wotum nieufności) podpisał się klub Lewicy.

PiS: Wniosek o odwołanie Kaczyńskiego kuriozalny

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel podkreślił w rozmowie z PAP, że wniosek o odwołanie wicepremiera Kaczyńskiego jest kuriozalny, gdyż „opozycja próbuje zrzucić na Jarosława Kaczyńskiego odpowiedzialność za działania swoje lub swoich sojuszników”. Dodał, że ten wniosek wpisuje się w całą serię podobnych wniosków o wotum nieufności wobec poszczególnych członków rządu.

- Wszystkie te wnioski są czysto polityczną zagrywką, mającą na celu zwiększenie emocji społecznych i politycznych. Wystarczy przeczytać dołączone do niego uzasadnienie, by zobaczyć, że to zlepek fantazji, wymysłów, półprawd i przeinaczeń, których słuchamy na co dzień - podkreślił.

Sekretarz generalny PO i poseł KO Marcin Kierwiński pytany przez PAP o uzasadnienie przekonuje, że „przede wszystkim Jarosław Kaczyński dzieli Polaków”. - Zamiast dbać o bezpieczeństwo Polaków, robi wszystko, aby zwiększać niebezpieczeństwo dla Polaków. Do perfekcji opanował wprowadzanie agresji do polskiego życia publicznego i to samo robi jako wicepremier polskiego rządu. Symbolami tych dwóch miesięcy (jego urzędowania jako wicepremiera) pozostaną tajniacy, pałki teleskopowe, wzywanie do agresji wobec kobiet" - przekonuje polityk.

Lewica, PSL i Konfederacja poprą wniosek

Kierwiński zarzucił Kaczyńskiemu wzywanie do przemocy wobec kobiet w słynnym oświadczeniu. Odwołanie szefa PiS chcą też inne partie z opozycji. - Wicepremier do spraw bezpieczeństwa odpowiada za to, żeby ludzie czuli się bezpiecznie. Pan Kaczyński sobie z tym nie radzi. Zajmuje się głównie rozpalaniem nastrojów społecznych – ocenił lider Lewicy Razem Adrian Zandberg.

Wniosek poprze też PSL. - Tak naprawdę nie było po co go powoływać. Cóż to za wicepremier bez teki, bez odpowiedzialności, bez obowiązków - zaznaczył poseł Marek Sawicki. Poparcie wyraziła także Konfederacja. Szef koła Jakub Kulesza powiedział PAP, że trudno, by było inaczej, skoro sami domagają się odwołania Kaczyńskiego - choć z innych niż KO powodów.

RadioZET.pl/PAP