Sejm rozpatrzy wniosek o odwołanie Terleckiego. Jak zagłosuje Porozumienie?

Wnioski o odwołanie wicemarszałka Ryszarda Terleckiego złożyła Lewica wraz z Kołem Polska 2050, a także Koalicja Obywatelska. Wicemarszałkowie Małgorzata Kidawa-Błońska i Piotra Zgorzelski przekazali po porannym posiedzeniu Prezydium Sejmu, że posłowie zajmą się wnioskami w środę wieczorem. Rozpatrzenie tego punktu porządku obrad wyznaczono na godz. 20.15. Głosowanie najprawdopodobniej rozpocznie się po północy.

Wnioski klubów KO i Lewicy oraz koła Polska 2050 o odwołanie Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu mają związek ze słowami szefa klubu PiS na temat liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej. Wpis na Twitterze, który był bezpośrednim powodem wniosków o odwołanie Terleckiego, odnosił się do informacji, że liderka białoruskiej opozycji będzie gościem Campusu Polska Przyszłości - wydarzenia, które na przełomie sierpnia i września organizuje Ruch Wspólna Polska Rafała Trzaskowskiego. "Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - napisał wicemarszałek.

Wpis wywołał oburzenie opozycji, ale krytyczni byli też koalicjanci PiS z Porozumienia Jarosława Gowina. - To jest wpis niedopuszczalny, nie mogłem uwierzyć, że wyszedł spod palców Terleckiego. Mam nadzieję, że się zreflektuje i przeprosi – mówił na początku czerwca Gowin na antenie Polsat News. Terlecki nie przeprosił, zamiast tego napisał obszerny list do Cichanouskiej, w którym skrytykował opozycję w Polsce.

Jak posłowie Porozumienia zachowają się w głosowaniu ws. Terleckiego? Szef ugrupowania początkowo nie wypowiadał się w tej sprawie jednoznacznie. „Co do wniosku o jego odwołanie mogę powiedzieć tylko tyle: czym innym jest krytyczna ocena słów pana marszałka, a czym innym jest pytanie o przyszłość obozu rządowego. O jedno głosowanie personalne obóz Zjednoczonej Prawicy się nie rozbije" – podkreślił Gowin. Portal WP.pl ustalił jednak, że posłowie Porozumienia w środę rano zapewnili PiS, że nie poprą wniosku o odwołanie Terleckiego.

