Odpowiadał za kontakty z Markiem Falentą. Oficer CBA wiceprezesem spółki należącej do PGE

Oficer CBA, odpowiedzialny za kontakty z biznesmenem Markiem Falentą, został wiceprezesem w spółce należącej do państwowego giganta PGE - ustalił dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski. Funkcjonariusz, według informacji nieoficjalnych, pod koniec ubiegłego roku przeszedł na emeryturę w CBA.

Chodzi o Jarosława Wojtyckiego, który pełnił między innymi funkcję szefa delegatury CBA w Warszawie. Wcześniej, jeszcze jako funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kontaktował się z Markiem Falentą, skazanym za nielegalne nagrywanie polityków i urzędników państwowych w warszawskich restauracjach.

W ujawnionym w czerwcu 2019 roku przez Gazetę Wyborczą liście do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Marek Falenta opisywał, że jeszcze przed wybuchem afery podsłuchowej kontaktował się z Wojtyckim. Miał mu przekazywać informacje o rozkradaniu majątku państwowego.

"Jego (Falenty - przyp. red.) "opiekunem" był wrocławski agent CBA Jarosław Wojtycki. Informacje zawarte w podsłuchach z restauracji „Sowa & Przyjaciele” Marek F. przekazywał m.in. Wojtyckiemu, o czym świadczą meldunki ujawnione przez tygodnik "Do Rzeczy". Sam Wojtycki był w wewnętrznym postępowaniu podejrzewany o przecieki z CBA. Cóż z tego, skoro po wyborach wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość sprawę umorzono, a Wojtyckiego awansowano na szefa najważniejszej - warszawskiej - delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego" - napisał w książce "Państwo teoretyczne" były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz.

Wojtycki pełni obecnie funkcję wiceprezesa ds. operacyjnych spółki Bestgum, która w 100 procentach należy do PGE. W Radzie Nadzorczej PGE pracuje też prawnik, który zasiadał we władzach jednej ze spółek Falenty. Do czasu publikacji PGE i spółka Bestgum nie odpowiedziały na pytania Radia ZET.

