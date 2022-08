Ohydny wpis Krystyny Pawłowicz. "I pani zasiada w TK? Wstyd i hańba"

Krystyna Pawłowicz doskonale znana jest z szokujących i kontrowersyjnych wypowiedzi z okresu, gdy była posłanką PiS. Od czasu gdy zasiada w Trybunale Konstytucyjnym często wypowiada się w mediach społecznościowych, kompletnie lekceważąc fakt, że sędzia TK powinien być apolityczny i wystrzegać się komentowania bieżącej polityki z pozycji partyjnej.

Ostatni komentarz Pawłowicz był jednak wyjątkowo ohydny. Użytkownik Twittera występujący pod nazwą "TeoJade" opublikował przerobione zdjęcia Donalda Tuska. Widać na nim byłego premiera, a w tle jego wnuki siedzące przed telewizorem. Na ekranie odbiornika wklejona została postać Adolfa Hitlera oraz innych nazistów. W lewym roku ekranu widnieje z kolei logo "TVN".

Skandaliczny wpis Krystyny Pawłowicz na Twitterze

Pawłowicz skomentowała to przerobione zdjęcie słowami: "A który to Hitler...?" sugerując, że w istocie trudno odróżnić jest szefa PO od największego zbrodniarza w historii XX wieku. Internauci nie zostawili na sędzi TK suchej nitki. Oto kilka z komentarzy:

- Skandaliczny komentarz (nie wspomnę o twórcy), nie przystoi nawet zwykłemu człowiekowi. Co za nienawiść. Wstyd!

- Żyjemy w strasznym kraju. Sędzia TK porównuje Przewodniczącego Rady Europejskiej do zbrodniarza, a w komentarzach przaśny rechot gawiedzi...

fot. Twitter

- Jakie to jest smutne, że taki ktoś jak pani zajmuje taką posadę w państwie. Ale czego się w sumie spodziewać po ludziach z PiSu, innych oskarżają o szerzenie nienawiści, a sami prowokują takimi wpisami jak ten. Wstyd.

- I Pani zasiada w TK? To jest wstyd i hańba dla Polski.

- Jaki trybunał taka sędzina... Absolutnie żenujące.

Krystyna Pawłowicz nie skasowała swojego wpisu i nie przeprosiła. W odpowiedzi do jednego z oburzonych internautów napisała: "Nie histeryzuj chłopie, skandalem jest to, co robisz Polsce i Polakom… Weź się do jakiejś pożytecznej roboty".

RadioZET.pl/ Twitter