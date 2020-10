W całej Polsce od kilku dni trwają protesty po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Manifestujący ścierają się nie tylko z policją, ale też z osobami i grupami, które "pilnują" wejść do kościołów. Jeden z nich to warmińsko-mazurski radny PiS Dariusz Rudnik, który do protestujących w niedzielę pod olsztyńską katedrą krzyczał na cały głos "Hitlerjugend".

Nie milkną echa czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego., który orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Wyrok TK ws. aborcji. Protesty w całej Polsce

Wyrok TK wywołał protesty w wielu miejscach w Polsce, w Warszawie manifestacje odbywały się m.in. pod siedzibą Trybunału oraz w okolicy domu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Protestowano także w innych miastach Polski, m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie czy Katowicach - wydarzenia sprzeciwu gromadziły tysiące osób.

Z kolei w niedzielę przeprowadzono szereg akcji protestacyjnych, polegających na spacerowaniu wokół kościołów bądź wchodzeniu do nich i przerywaniu nabożeństw w celu wyartykułowania komunikatów protestacyjnych. W ten sposób przerwano m.in. mszę w katedrze w Poznaniu. Gorące sceny z udziałem policji i narodowców wydarzyły się natomiast pod bazyliką św. Krzyża w Warszawie.

Jedną z takich akcji zorganizowano także w Olsztynie, wokół bazyliki konkatedralnej św. Jakuba. Jak informuje "Super Express", sprzeciw wobec decyzji TK oraz polityki Kościoła Katolickiego w Polsce wyrażało kilkaset osób. Mieli oni ze sobą transparenty z hasłami, np. "Moje ciało, mój wybór", "Kim jesteście, żeby skazywać nas na piekło?" i krążyli dookoła budynku.

Radny PiS obrażał protestujących. Pod kościołem krzyczał: "Hitlerjugend"

W tym samym czasie kontrmanifestację zorganizowali przedstawiciele "Olsztyńskiego Męskiego Różańca Świętego", którzy - w podobnej roli, jak narodowcy w Warszawie - pilnowali wejścia do świątyni. Jedną z osób, które stały przed wejściem był też m.in. Dariusz Rudnik. Były wieloletni radny miejski PiS w Olsztynie, a obecnie deputowany (z ramienia tej partii) do sejmiku wojewódzkiego w skandalicznych słowach zwracał się do protestujących.

Na nagraniu, które opublikował na Facebooku fotograf Grzegorz Czykwin, słychać, jak dzięki akustyce wokół katedry niesie się okrzyk, Hitlerjugend, Hitlerjugend". Następnie kamera napotyka na stojącego obok kościoła i spoglądającego na maszerujących demonstrantów Rudnika. To on kieruje te okrzyki w ich stronę, chcąc niejako zagłuszyć okrzyki protestujących.

Przypomnijmy, że Hitlegjugend to organizacja młodzieżowa powstała w nazistowskich Niemczej i skupiająca wokół NSDAP młodzież w wieku 10-21 lat. Ale to nie wszystko. Na innym filmie widać, jak Rudnik wdaje się w dyskusję z protestującymi kobietami. Również wtedy używa wobec nich obraźliwego języka.

"Wasze zdanie nas nie interesuje", "Jak nie chcesz mieć dzieci, to nie musisz. Nie jesteś wiatropylna" oraz do kolegi: "Nie dyskutuj, bo to jest wyprany mózg" - m.in. takie sformułowania wygłasza podczas rozmowy radny Rudnik.

