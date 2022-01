Antoni Macierewicz, Krystyna Pawłowicz i Jacek Kurski - to niektórzy obecni i byli politycy obozu rządzącego, którzy nie figurują w bazach osób zaszczepionych przeciw COVID-19. Portal Onet podał, że w tym gronie znajduje się również co najmniej dwóch wiceministrów.

Szczepienia przeciw COVID-19, zdaniem ekspertów, to najszybszy sposób na pokonanie pandemii koronawirusa. W części państw europejskich certyfikat po przyjęciu preparatu jest niezbędny, aby zrobić zakupy czy wejść do restauracji. Ponadto w ostatnich tygodniach lawinowo rośnie liczba nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Mimo to, jak podał portal Onet.pl, nie brakuje polityków i osobistości związanych z obozem władzy, którzy do tej pory nie znajdują się w bazach osób zaszczepionych. Mowa o obsługiwaną przez Straż Graniczną Ewidencji Wjazdu do Polski (EWP) oraz sanepidowskim Systemie Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS).

Politycy PiS bez szczepienia. Na liście również wiceministrowie

Onet poinformował, że zaszczepieni są wszyscy konstytucyjni ministrowie oraz liderzy partyjni (z wyjątkiem Konfederacji). W bazach zaszczepionych nie figuruje za to Piotr Patkowski, wiceminister finansów (resort nie potwierdził, ani nie zaprzeczył tej informacji) i Jacek Żalek, wiceminister funduszy i polityki regionalnej (stan na 18 stycznia).

Z kierownictwa PiS w polskich bazach zaszczepionych nie było Beaty Szydło i Antoniego Macierewicza. Była premier i obecnie europosłanka wyjaśniła, że przyjęła szczepienie w Parlamencie Europejskim, dlatego nie ma je w polskich rejestrach. Z kolei były minister obrony odmówił komentarza w tej sprawie.

W systemach brak informacji o szczepieniu byłej posłanki PiS i obecnie sędzi Trybunału Konstytucyjnego Krystyny Pawłowicz. "Kiedy do niej zadzwoniliśmy, rozłączyła się, zanim zdążyliśmy zadać jej pytania. Wysłaliśmy je również e-mailem za pośrednictwem służb trybunału. Czekamy na odpowiedź" - napisał Onet.pl.

Tylko 3 z 11 posłów Konfederacji przyjęło szczepienie przeciw COVID-19: Artur Dziambor, Michał Urbaniak i Konrad Berkowicz. Mimo to ci politycy chętnie biorą udział w antyszczepionkowych protestach i stanowczo sprzeciwiają się powszechnemu obowiązkowi szczepień.

W bazach zaszczepionych brakuje prezesa TVP Jacka Kurskiego. Onet przypomniał, że w grudniu dzień po drugim pozytywnym teście na COVID-19, były polityk PiS zakończył kwarantannę (choć ze zgodnie z prawem powinna trwać wówczas 10 dni). Kurski tłumaczył, że odbył kwarantannę wcześniej, pomimo tzw. testu otwarcia (rozpoczynającego okres izolacji).

Według danych rządowych do tej pory w pełni zaszczepiło się ponad 21,6 mln osób w Polsce (56,9 proc. populacji).

RadioZET.pl/Onet.pl