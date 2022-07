Onet: Zalewska otrzymywała pieniądze od oskarżonych w aferze PCK

Portal Onet napisał, że europosłanka PiS Anna Zalewska była wspierana finansowo podczas kampanii wyborczej przez oskarżonych o okradanie PCK. "Od 2017 r. prokuratura nie zrobiła jednak nic, by sprawę wyjaśnić" - zaznaczono w tekście.

Anna Zalewska, była minister edukacji pochodząca z Dolnego Śląska, miała być wspierana w kampanii wyborczej przez osoby związane z aferą PCK - podał we wtorek Onet. Dolnośląski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża miał zostać stratny na 3 mln zł na trzy sposoby: bezpośrednie okradanie kontenerów na odzież, założenie fundacji na wyprowadzanie środków z PCK oraz zakładanie spółek przez pracowników PCK, aby również wyciągać pieniądze z kasy organizacji.

Według Onetu były radny dolnośląski z ramienia PiS i bliski współpracownik Zalewskiej Jerzy G. (skazany prawomocnie m.in. w wyprowadzenie z nieistniejącej już Południowo-Zachodniej SKOK 168 mln zł) miał przelać na jej kampanię wyborczą w 2015 r. kwotę 7 tys. zł. Przelew miał wykonać Bartłomiej Ł.-T. - jeden z oskarżonych za aferę w PCK.

Onet: Zalewska i afera PCK

Onet napisał: "Wśród tysięcy mniejszych i większych wpłat, śledczy odnajdują dwa przelewy wykonane przez Ł.T.: z 1 i 15 października 2015 r. Oba z dopiskiem «darowizna na kand. Anna Zalewska, okręg nr 2». Za pierwszym razem mężczyzna wpłaca 5, a za drugim 2 tys. zł. Odnajdują też przelew Jerzego G., który 7 października 2015 r., z identyczną adnotacją, przelał na fundusz wyborczy PiS 5 tys. zł".

Łukasz Apołenis, były współpracownik Zalewskiej i jeden z oskarżonych w aferze PCK, miał zeznać, że była minister edukacji wiedziała, od kogo pochodzą te pieniądze. "Informowałem Annę Zalewską o tym, jakie wpłaty są dokonywane tytułem zasilenia jej funduszu wyborczego, pilnowaliśmy wpłat, ogólnie od różnych osób. Anna Zalewska wiedziała o uzgodnieniach i rozmowach z Jerzym G. odnośnie wsparcia kampanii wyborczej, tak jak rozmawialiśmy o innych osobach, które wspierały jej kampanię" - mówił w zeznaniach Apołenis.

Onet opisał również zeznania świadka Tomasz L., który mówił o finansowaniu przez Jerzego G. druku materiałów wyborczych dla kandydatów PiS z Dolnego Śląska, w tym Anny Zalewskiej. Podczas policyjnego przeszukania biura PCK w 2017 r. odnaleziono niewykorzystane ulotki z politykami PiS - wśród nich były materiały z nazwiskiem i zdjęciem byłej minister edukacji.

"O to, dlaczego śledczy nie wyjaśnili nigdy do końca poruszanych w śledztwie wątków wskazujących na możliwość wsparcia kampanii Anny Zalewskiej pieniędzmi z przestępstwa, przez ostatnich kilka lat zajmowania się tą sprawą pytałem wielokrotnie. Tak jak o to, dlaczego Anna Zalewska nie została w tej sprawie nawet przesłuchana. Na żadne z nich nigdy nie otrzymałem odpowiedzi" - napisał autor tekstu Jacek Harłukowicz.

Zalewska odmówiła Onetowi komentarza w sprawie publikacji. Jedyny komentarz do afery PCK, jaki dotychczas udzieliła, to wypowiedź z marca 2019 r. na antenie TVN24. - To radny z mojego okręgu, ale nie współpracownik - tak mówiła o Jerzym G.

RadioZET.pl/Onet