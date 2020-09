Rekonstrukcja rządu. Anna Krupka (na zdjęciu pierwsza od lewej), zaliczana do tzw. aniołków Kaczyńskiego, nazywana "makijażystką" prezesa PiS, ma nadzorować sport - dowiedział się Onet. Jedna z ulubienic Jarosława Kaczyńskiego, towarzysząca mu podczas wielu oficjalnych spotkań, ma być zastępczynią wicepremiera Piotra Glińskiego.

Skład nowego rządu ma zostać ogłoszony lada chwila. Wiadomo, że zmniejszy się liczba ministerstw i ministrów. Jak wyjaśnił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller, chodzi o "optymalizację funkcjonowania państwa w zakresie poszczególnych resortów".

Ministerstwo Sportu, jako jedno z najmniejszych, miało być włączone do Kancelarii Premiera, Ministerstwa Aktywów Państwowych kierowanego przez Jacka Sasina lub do resortu kultury. Jak podaje Onet, zwyciężyła ta ostatnia opcja. Zastępcą Piotra Glińskiego nadzorującym sport miałaby zostać Anna Krupka.

Onet: Anna Krupka zajmie się sportem w nowym rządzie

Anna Krupka ma być pewnym kandydatem na to stanowisko. To jeden z tzw. aniołków Kaczyńskiego, czyli młodych kandydatek do Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych z 2011 roku. Twarz Krupki wśród pozostałych 6 kobiet pojawiła się na bilbordach w całej Polsce.

Anna Krupka to rodowita warszawianka. Startowała z szóstego miejsca w okręgu gliwickim. PiS jednak wybory przegrało, a „aniołki Kaczyńskiego” nie dostały się do Sejmu. Trzy lata później kandydatka zdobyła mandat w Sejmiku Mazowieckiem, ale już w 2015 roku jej kariera nabrała tempa - dostała „jedynkę” na kieleckiej liście Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Tym razem bez problemu zdobyła miejsce w parlamencie.

fot. Adrian Kumor/REPORTER

Jak się zaczęła jej przygoda ze sportem? W 2018 roku Krupka trafiła do Ministerstwa Sportu jako zastępczyni Witolda Bańki. Stanowisko to utrzymała po jego odejściu do Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), kiedy funkcję ministra sportu objęła Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Jak podaje Onet, Anna Krupka często pojawia się u boku prezesa PiS podczas oficjalnych spotkań czy uroczystości, m.in. miesięcznic smoleńskich czy mszy upamiętniającej Jadwigę Kaczyńską w Starachowicach. Przez pewien czas była także "makijażystką" Jarosława Kaczyńskiego. "Dba o względy prezesa, a prezes ją bardzo lubi" - mówił Onetowi jeden z posłów PiS.

Jak wynika ze źródeł Onetu w PiS i środowisku sportowym, teraz Krupka ma wziąć odpowiedzialność za sport, formalnie jednak będzie wiceminister w resorcie Piotra Glińskiego. Nominacja "aniołka Kaczyńskiego" nie oznacza, że z rządu wypadnie obecna szefowa resortu sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Jak informuje Onet, miała ona otrzymać propozycję objęcia funkcji prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.

Anna Krupka na razie nie odniosła się do doniesień Onetu.

RadioZET.pl/Onet