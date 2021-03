Rząd zaprezentował już w minionym roku projekt wprowadzający na pozór nową opłatę, która obciążałaby importerów i producentów smartfonów, tabletów, komputerów i telewizorów. Na pozór, gdyż takowa już istnieje, ale obciążone są nim nośniki tzw. starej generacji - kasety wideo i magnetofony. Opozycyjna Konfederacja grzmi, że nowa danina wpłynęłaby istotnie na podwyżki cen smartfonów, komputerów itd.

W sprawie doszło nawet do interwencji poselskiej w resorcie Glińskiego. Poseł Krzysztof Bosak i prawnik Konfederacji Witold Stoch uznali, że rząd chce stworzyć kolejny fundusz, którym sam będzie zarządzał.

Gliński do Bosaka ws. opłaty reprograficznej. "Lobbuje za zagranicznymi koncernami, przeciw polskim tancerzom"

MKiDN odpowiedziało, że opłata reprograficzna to nie podatek, a "rekompensata uczciwej kultury". "To niewielka kwota (od 1 do 4 proc. ceny urządzenia) wypłacana z marży producentów sprzętu elektronicznego – służącego do darmowego dozwolonego użytku utworów chronionych – twórcom tych utworów" – przekazał resort kultury.

Bardziej konfrontacyjny w komentarzu był szef ministerstwa, który w odpowiedzi zarzucił Bosakowi wspieranie zagranicznych koncernów. "Skandal! Znany celebryta, p. poseł Bosak lobbuje za zagranicznymi koncernami! A przeciw polskim kompozytorom, pisarzom, a nawet tancerzom (mimo że sam znany jest głównie z „Tańca z gwiazdami” w TVN)" – napisał Gliński.

Poseł Konfederacji odpowiedział na personalną uwagę ministra. "Pomijając niskie zaczepki, zwracam uwagę, że wczoraj w ministerstwie ani Pan, ani nikt z urzędników nie znalazł czasu, by odpowiedzieć na nasze pytania. Zaś dyrektor generalny stwierdził, że projekt ustawy nie jest gotowy i odpowie na piśmie" – czytamy.

