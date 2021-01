Policja znowu ściga nastolatka. Bo megafonem "niszczył środowisko" na proteście

16-letni Kacper Lubiewski spod opolskich Lędzin może trafić do poprawczaka za udział w pokojowej demonstracji Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Młody aktywista i wzorowy uczeń jednego z liceów w Opolu jest zdaniem policji „zagrożony jest demoralizacją”, bo podczas manifestacji w obronie klimatu użył megafonu, co zdaniem służb zaszkodziło środowisku.

"Na ostatnim, zorganizowanym z zachowaniem wszelkich obostrzeń wydarzeniu Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Spacerze dla Przyszłości, gdzie domagaliśmy się priorytetyzowania polityki klimatycznej w nadchodzących unijnych negocjacjach, zostałem zatrzymany przez policję dwukrotnie. Za pierwszym razem usłyszałem, że do policjantów «doszły słuchy o tym, że jestem niepełnoletni i pozostaję sam». Nie było to prawdą, więc wskazałem przebywającego ze mną mojego ojca. Obaj zostaliśmy spisani. Pomimo oczywistego bezprawia tej sytuacji, znając jednak doświadczenie innych aktywistów w naszym kraju, nie protestowałem i przejąłem megafon, aby wygłosić przemówienie. Wypowiedziałem ledwie dwa zdania, gry po raz drugi podszedł do mnie policjant, mówiąc, że używanie megafonu w przestrzeni publicznej jest nielegalne i uderza w Ustawę o Ochronie Środowiska. Oddałem megafon koleżance i przemówienie kontynuowałem bez niego" – relacjonował w mediach społecznościowych Kacper.

Mimo to po kilku tygodniach do drzwi Kacpra i jego rodziny zapukała kurator sądowa z III wydziału Sądu Rodzinnego w Opolu. - Pani kurator i powiedziała, że policja skierowała moją sprawę do sądu rodzinnego. Chodziło o grudniową manifestację Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, która odbyła się między innymi w Opolu. Zarzucano mi, że użyłem wtedy megafonu, szkodząc w ten sposób środowisku – powiedział w rozmowie z lokalnym portalem opole.naszemiasto.pl Kacper. - Pani kurator opowiedziała o procedurach i dodała, że w najgorszym wypadku grozi mi poprawczak. Nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę – dodał. Faktycznie Sąd Rodzinny w Opolu na wniosek policji zajął się sprawą i ruszył z procedurą sprawdzania, czy rzeczywiście mamy do czynienia z demoralizacją licealisty.

"Opresyjne praktyki znane z lekcji historii"

W sprawę zaangażowała się posłanka Lewicy Marcelina Zawisza. „Polska policja najwyraźniej uznała, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego są nastolatki - zwłaszcza jeśli protestują przeciwko polityce rządu” – napisała w sieci. „To naprawdę straszny wstyd - uruchamiać policję, kuratora i sąd przeciwko 16-letniemu chłopcu, który ma więcej oleju w głowie niż wszyscy ministrowie razem wzięci. Kompromitujecie się! Kacper - nigdy nie będziesz szedł sam. Nie zamierzam zostawić tej sprawy, możesz na mnie liczyć. Panowie policjanci - zajmijcie się przestępcami, dzieci i młodzież zostawcie w spokoju!” – dodała.

„Takie opresyjne praktyki dotychczas znane nam były jedynie z lekcji historii, dziś obserwujemy jednak niebezpieczne tendencje do wykorzystywania aparatu państwa przeciw młodym obywatelom” – napisali we wspólnym oświadczeniu przewodniczący Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego (którego członkiem jest Kacper) Maksymilian Polis i przewodniczący opolskiej Młodzieżowej Rady Miasta Franciszek Posacki.

Tymczasem zdaniem funkcjonariuszy z KWP w Opolu sprawa została przekazana do sądu zgodnie z art. 4 ust.1 Ustawy o Postępowaniu w sprawach nieletnich, a to czy sprawa będzie dalej rozpatrywana, zależy już tylko od sądu.

Policja ściga nastolatków

Przypomnijmy, że wcześniej, w listopadzie, głośno było o sprawie 14-latka z Krapkowic. Maciej Rauhut został wtedy posądzony przez policję o organizowanie manifestacji w związku ze Strajkiem Kobiet, bo dzień przed tzw. spacerem udostępnił na Facebooku opis tego wydarzenia. Policjanci, przekonani o demoralizacji nastolatka, skierowali wniosek do sądu rodzinnego. Ten jednak został odrzucony.

RadioZET.pl/Policja/opole.naszemiasto.pl