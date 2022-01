Premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński czy minister zdrowia Adam Niedzielski spotkali się we wtorek z liderami partii opozycji w celu omówienia sytuacji w związku z piątą falą koronawirusa.

Jeszcze przed spotkaniem w KPRM opozycja zapowiadała, że będzie twardo rozliczała rząd. - Koniec z nicnierobieniem, koniec z lenistwem, które wdarło się do rządu. To najważniejsze stanowisko opozycji demokratycznej – mówił przed spotkaniem szef PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. – Premier doprowadził do tego, że jego własna rada medyczna rzuciła papierami. I teraz co? PR-owcy podpowiedzieli, że ma zaprosić opozycję? Idziemy tam przede wszystkim z szacunku dla Polaków, idziemy po to, by odpytać premiera, jakie wreszcie realne działania chce podjąć - zapowiedział w rozmowie z dziennikarzami Borys Budka.

Lewica rozczarowana spotkaniem. "Nie mają żadnej strategii"

Już po jego zakończeniu nie wszyscy byli dobrej myśli. Przedstawiciele Lewicy wyszli ze spotkania wcześniej, ok. godz. 15. "Wychodzimy ze spotkania w KPRM, oni nie mają żadnej strategii i żadnego planu, a dobrych (naszych) rozwiązań nie chcą realizować, bo się boją szurów antyszczepionkowych, których mają u siebie. Ten rząd już nic nie zrobi, ten rząd musi odejść i to szybko" - napisał na Twitterze poseł Tomasz Trela. Równie rozczarowany przebiegiem spotkania był szef klubu Lewicy, Krzysztof Gawkowski.

- Nie usłyszeliśmy zapewnienia, co rząd zrobi z tzw. lex Hoc. Wydaje się, że porzucili ten pomysł. Wszyscy podkreślamy - trzeba pilnych działań. Do pracy z rządem jesteśmy gotowi, ale tylko nad konkretami. Niestety tych konkretów dzisiaj zabrakło - powiedział po wyjściu ze spotkania Borys Budka, szef klubu KO. Potwierdzają to doniesienia reportera Radia ZET Jacka Czarneckiego - posłowie nie zajmą się ustawą Hoca o weryfikacji covidowej. "Prezes Kaczyński zaproponował nowe rozwiązania dotyczące szczepień i walki z COVID" - przekazał nasz reporter.

Nieco więcej nadziei wynika z oceny posłanki Hanny Gil-Piątek z Polski 2050 Szymona Hołowni. "O dziwo rząd przedstawił jakieś propozycje rozwiązań, ale dopiero dyskusja wyjaśni, czy będą one jakkolwiek skuteczne wobec radykalnie złych prognoz w związku z 5 falą" – napisała. Partię Hołowni reprezentował również poseł Wojciech Maksymowicz.

Jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak wskazał, że zamiast projektu weryfikacji covidowej rząd wzmocni egzekwowanie kar za brak maseczek, czy testów. "Na spotkaniu w KPRM Jarosław Kaczyński zapowiedział, że będzie projekt ustawy dot. sankcji i egzekucji kar za brak maseczek, brak testów i brak zbadania pacjentów covid. Kaczyński jako cel wskazał, cytuję «przyspieszenie procedur KPC egzekwowania odpowiedzialności deliktowej»” - napisał na Twitterze. Zaznaczył, że w sprawie nie pojawiły się żadne szczegóły. "Wraz z @Kulesza_pl przekazaliśmy rządzącym wezwanie do zaprzestania łamania praw pacjentów i lekarzy oraz do zaprzestania pogłębiania konfliktu społecznego i chaosu prawnego w momencie szczytowego obciążenia OZ" - dodał Bosak.

