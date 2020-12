Viktor Orban przyleciał do Warszawy na spotkanie premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Politycy rozmawiali przede wszystkim o strategii negocjacyjnej obydwu rządów przez ostateczną turą rozmów ws. budżetu Unii Europejskiej na najbliższe lata. W spotkaniu uczestniczyli także lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro i szef Porozumienia Jarosław Gowin.

Po rozmowach Orban rozmawiał z polskimi mediami. Najpierw z Polsat News i Interią, gdzie relacjonował, jakie stanowisko udało się wypracować. Według Orbana mechanizm warunkowości wypłat z budżetu z praworządnością nie ma nic wspólnego ze sprawami finansowymi.

- Stanowiska Polski i Węgier w tej chwili całkowicie się pokrywają - musimy bronić traktatu o Unii Europejskiej, musimy bronić naszych interesów narodowych, musimy bronić zasobów finansowych, które należą się naszym krajom, uzgodniliśmy, jak to robić - stwierdził.

- Myślę, że mamy dobrą szansę, żeby zamknąć tę sprawę w tym tygodniu, podczas czwartkowego spotkania na szczycie. Nie ma gwarancji, ale mamy dobrą szansę, dzieli nas centymetr od tego. Występujemy jako jeden blok polsko-węgierski i możemy osiągnąć porozumienie, co byłoby wielkim sukcesem - przyznał Orban.

Orban nazwał Kaczyńskiego "jego ekscelencją"

Na koniec udzielił też krótkiej wypowiedzi Miłoszowi Kłeczkowi z TVP Info. Podczas tej rozmowy padła m.in. kuriozalna wypowiedź na temat Jarosława Kaczyńskiego, którego Orban nazwał "jego ekscelencją".

- Przede wszystkim, gdy jego ekscelencja Jarosław Kaczyński mnie zaprasza, to zawsze przyjadę. Na Węgrzech jest on legendą, cieszy się tam ogromnym szacunkiem - powiedział premier Węgier. Nazwał też Morawieckiego "w pewnym sensie swoim szefem", przypominając, że to on na ten moment przewodzi w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

RadioZET.pl/PAP/Twitter