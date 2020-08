Skrajnie konserwatywny Instytut Ordo Iuris zwraca uwagę, że chorzy mają utrudniony dostęp do opieki duszpasterskiej w polskich szpitalach. – To naruszenie konstytucji – przekazała Katolicka Agencja Informacyjna. Zdaniem Porozumienia Chirurgów jest to sztucznie wymyślonych problem.