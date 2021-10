Ordynacja wyborcza zostanie zmieniona? W Sejmie ruszają prace

– Ordynacja ma służyć Polakom. To, co zrobiono z naszym narodem podczas ostatnich kilkudziesięciu dekad, jest wielką tragedią – mówił "Naszemu Dziennikowi" przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zmiany Ordynacji Wyborczej na Ordynację Mieszaną Jarosław Sachajko z Kukiz'15. Poseł dodał, że ruszają nad tym prace. Wyraził też nadzieję, że zmiany wejdą w życie przed wyborami w 2027 roku.

Zmiana ordynacji wyborczej to temat, który co pewien czas wraca do debaty publicznej. W lipcu wicerzecznik PiS Radosław Fogiel stwierdził, że nie wyklucza nowelizacji w tym zakresie, ponieważ zależy na tym Pawłowi Kukizowi, który zawarł z partią Jarosława Kaczyńskiego porozumienie programowe.

Ordynacja wyborcza zostanie zmieniona?

W rozmowie z czwartkowym "Naszym Dziennikiem" Jarosław Sachajko z Kukiz’15 był pytany, czy szykuje się całkowite przemodelowanie dotychczasowego sposobu wyboru posłów i senatorów. – Na to liczymy i takie były uzgodnienia między ruchem Kukiz'15 a Prawem i Sprawiedliwością. Przygotowywaliśmy się do tego od dawna. Teraz prace ruszają. Chciałbym, żeby powstały zespół był miejscem ścierania się poglądów, forum, na którym eksperci będą przedstawiać swoje racje – podkreślił.

Poseł Kukiz'15 zwrócił uwagę, że prace zespołu warto "zacząć od wysłuchania debaty ekspertów". – Celem jest analiza najlepszych, już funkcjonujących mechanizmów przeprowadzenia elekcji, a następnie wypracowanie najbardziej pasującego do polskiej kultury i mentalności modelu. Wiedza naukowców, ekspertów będzie kluczowa dla jak najlepszego poznania ordynacji innych krajów, bo jest ich naprawdę dużo – stwierdził.

Jego zdaniem "spotkania z ekspertami będą stanowić fantastyczną bazę do tego, żeby zespół napisał projekt". – Tak łatwiej będzie nam przekonać do niego posłów podczas ogólnej debaty sejmowej. Wierzę w to, że już w 2027 r., a więc po kolejnej kadencji parlamentu, posłowie i senatorowie będą wybierani według nowych zasad – powiedział Sachajko.

Dopytywany, dlaczego nie podczas wyborów w 2023 r., poseł odparł, że "czeka nas epokowa zmiana". – To najprawdopodobniej będzie coś zupełnie nowego. Pamiętajmy, że ordynacja ma służyć Polakom. To, co zrobiono z naszym narodem podczas ostatnich kilkudziesięciu dekad, jest wielką tragedią. Systematycznie zabijano w nas ducha obywatelskiego. Próbowano zrobić z nas ludzi wycofanych, którzy nie angażują się w sprawy społeczne. Naprawienie tego zajmie trochę czasu – zaznaczył.

RadioZET.pl/PAP