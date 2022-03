Orędzie Andrzeja Dudy po szczycie NATO. Co ogłosi prezydent?

Andrzej Duda wygłosi orędzie w czwartek 24 marca o godz. 20. Najprawdopodobniej poruszy temat wojny w Ukrainie, szczytu NATO oraz piątkowej wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce.

Orędzie Andrzeja Dudy 24 marca na żywo

Andrzej Duda wyraził w czwartek zadowolenie, że podczas szczytu NATO wszyscy mówili jednoznacznie, że "trzeba wspierać Ukrainę z całych sił, uczynić wszystko, posługując się pokojowymi narzędziami, by przerwać rosyjską agresję na Ukrainę". Prezydent zaznaczył również, że sojusznicy poważnie traktują artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego o zobowiązaniu do wspólnej obrony, co gwarantuje bezpieczeństwo krajom członkowskim NATO.

Na konferencji prasowej w Brukseli po zakończeniu czwartkowego nadzwyczajnego szczytu NATO, prezydent podkreślił, że przywódcy zebrali się w trybie nadzwyczajnym, na wezwanie prezydenta USA Joe Bidena, by rozmawiać o tym, jakie kroki trzeba podjąć, by zapewnić bezpieczeństwo NATO, a ściślej mówiąc - krajów członkowskich znajdujących się w pobliżu granic Rosji, "tych, które potencjalnie są zagrożone ewidentnym widmem rosyjskiej agresji, będącej (...) następstwem agresji na Ukrainę".

Andrzej Duda o szczycie NATO i wizycie Joe Bidena

Prezydent w orędziu, które rozpocznie się o godz. 20 najprawdopodobniej poruszy temat szczytu NATO i wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce.

RadioZET.pl/PAP - Sylwia Dąbkowska-Pożyczka/oprac. AK