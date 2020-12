Orlen z przytupem kończy 2020 rok. Koncern paliwowy zapowiedział wykupienie regionalnych mediów grupy Polska Press – 20 z 24 dzienników, do tego wielu tygodników oraz portali lokalnych, docierających do ponad 17 milionów internautów. Oficjalny powód zakupu to "wzmacnianie sprzedaży detalicznej", ale niezależni od władzy wydawcy widzą w tym ruchu zamiar unicestwienia niezależnych mediów i zmianie ich przekazu w ten rodem z prorządowego TVP.

Z ustaleń Onetu wynika, że państwowy gigant paliwowy może nie skończyć zakupów na Polska Press. Portal potwierdził w dwóch źródłach, jako spółka sondowała możliwy zakup Gremi Media, wydawcy „Rzeczpospolitej”, czy „Parkietu”.

Onet: Na celowniku Orlenu "Rzeczpospolita"

- Miałby być to kolejny krok na drodze do tzw. repolonizacji rynku mediów w Polsce, na którą zielone światło dał prezesowi Orlenu Danielowi Obajtkowi szef PiS-u Jarosław Kaczyński – pisze Onet.

Zdaniem Onetu szef Orlenu miał przekonywać wiosną Kaczyńskiego, że zakup dużych mediów prywatnych przez państwowych gigantów, takich jak Orlen, to w obecnych realiach jedyny i najszybszy sposób na tzw. repolonizację rynku medialnego – wyjaśnia źródło Onetu z bliskiego kręgu kierownictwa PiS . Politycy partii rządzącej zgodnie mówią, poza hasłami o repolonizacji, o równoważeniu rynku medialnego.

- Zakup Polska Press to inwestycja głównie w przejęcie najważniejszych lokalnych mediów internetowych. Następnym krokiem będzie przejęcie dużego ogólnopolskiego medium – dodał polityk, znający kulisy sprzedaży Polska Press.

RadioZET.pl/Onet.pl