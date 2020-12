Orlen przejmuje 20 z 24 dzienników regionalnych grupy Polska Press i wiele innych tygodników, czy periodyków – ta informacja zadziwiła dziennikarski świat. PiS i rządzący mówią o równoważeniu sił na rynku mediów, prywatne media wieszczą scenariusz rodem z propagandy TVP, tylko że w wersji lokalnej.

Warto nadmienić, że część lokalnej prasy wciąż pozostaje w niezależnych od rządu rękach. Chodzi o ponad 200 lokalnych gazet i tygodników. Zdaniem wydawcy „Tygodnika Podhalańskiego” sprawa jest jednak co najmniej trudna.

Wydawca "Tygodnika Podhalańskiego": Będą nas uderzać

Założyciel i szef cenionej na Podhalu gazety obawia się politycznego otoczenia ze strony prorządowych tub w wersji lokalnej. - Martwimy się. Z różnych powodów. Tym, że ograniczają nam wolność mediów w Polsce, to przecież najważniejsze, co się w tej chwili wydarzyło. Ale również z powodów wydawniczych, bo Passauer był właścicielem drukarni, w której się drukowaliśmy. Jeśli komuś przyjdzie do głowy, żeby nas uderzyć, to będą nas uderzać – powiedział w rozmowie z naTemat.pl.

Jego zdaniem wystarczy, że drastycznie wzrośnie cena za druk, wobec czego wydawca będzie zmuszony szukać innego miejsca. Nie wyklucza, że dojdzie do sytuacji rodem z Białorusi (gdzie ostatnie niezależne media drukują się w Rosji).

- Z drukarniami jest o tyle marnie, że Agora pozamykała część swoich, w Pile czy w Tychach. My drukowaliśmy się w Tychach, ale ta drukarnia już nie istnieje. Jest to trochę zmartwienie, ale tu damy sobie radę. Mamy blisko Słowację, Czechy, więc zastosujemy system białoruski – powiedział Jurecki.

Równie mocno boi się ludzkich dramatów, czyli fali zwolnień i cięć w mediach kupionych przez Orlen. - Przyjdą funkcjonariusze, którzy będą wykonywać to, co trzeba i pisać tak jak trzeba - uważa założyciel "TP".

Jurecki wieści też scenariusz testowany przez samorządy, które same wydają prasę, głównie w czasie okołowyborczym. - Mam egzemplarz gazety, która nazywała się "Kurier Tatrzański”, wydawał ją starosta tatrzański. Na 28 stronach jest 30 zdjęć starosty. Na okładce też jest starosta. Podejrzewam, że pójdą tym tropem. A wtedy, jak myślę, szybko się to dla nich skończy i ten segment zniknie.

RadioZEt.pl/naTemat.pl