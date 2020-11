Nie opublikowano dotąd orzeczenia TK ws. aborcji. "Dobrze dać czas na dialog"

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie został dotąd opublikowany. Mimo że na stronie Rządowego Centrum Legislacji termin wyznaczono na 2 listopada, orzeczenie TK nie pojawiło się w Dzienniku Ustaw. O tym, co to oznacza i kiedy premier może zdecydować się na jego publikację, mówił we wtorek w TVN24 szef KPRM Michał Dworczyk.

Zgodnie z informacją na stronie Rządowego Centrum Legislacji, orzeczenie TK powinno było zostać opublikowane najpóźniej 2 listopada, ale tak się nie stało. W poniedziałek została o to zapytana Jadwiga Emilewicz z PiS. - Widzimy, że publikacji dziś jeszcze nie ma. Myślę, że to dobrze zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy propozycję prezydenta. Jeśli Sejm zajmie się tą ustawą, to wydaje się zasadnym, aby takiej publikacji do zakończenia prac parlamentu, a przynajmniej do czasu przyjęcia ustawy przez Sejm, nie było - powiedziała w Polsat News. Zastrzegła, że nie wie, jaka będzie w tej kwestii decyzja premiera.

W piątek prezydent złożył w Sejmie projekt nowej ustawy. Przypomnijmy, TK za niekonstytucyjny uznał przepis ustawy, który zezwala na usunięcie ciąży jeśli płód jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony. W myśl projektu prezydenta aborcja miałaby być dopuszczalna w przypadku tzw. wad letalnych.

Dworczyk o publikacji wyroku TK: dobrze dać sobie czas na wypracowanie nowego stanowiska

Do publikacji wyroku TK odniósł się we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Pytany w TVN24, kiedy zostanie opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, odpowiedział, że to zależy od Rządowego Centrum Legislacji. Zwrócił również uwagę, że trwa dyskusja nad prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Dodał, że propozycje prezydenta "mają w jakiś sposób wyjść naprzeciw tej sytuacji, która powstała po ostatnim wyroku Trybunału".

Szef KPRM przyznał, że wyroki TK należy publikować. - Natomiast w tej chwili trwa pewna dyskusja i dobrze, żeby w tej sytuacji, która jest trudna dla wszystkich, która budzi bardzo dużo emocji, dać sobie trochę czasu na dialog i wypracowanie nowego stanowiska w tej sprawie - dodał Dworczyk.

Sprawę publikacji orzeczenia TK komentował także w porannym wywiadzie dla Polsat News wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. - Jest ustawa w Sejmie, która złożył pan prezydent. Na pewno w moim przekonaniu powinna być szeroka dyskusja na ten temat: jak założenia tej ustawy powinny być zrealizowane, czy być może ta ustawa powinna być w Sejmie jeszcze dopracowana - ocenił.

Jak dodał, w społeczeństwie jest bardzo duża grupa Polaków - tak zwana milcząca większość, która ma wiele wątpliwości i wiele znaków zapytania. Jego zdaniem, osoby te dyskutują w swoich rodzinach, wśród przyjaciół o orzeczeniu TK i zastanawiają się, jak prawo w tych kwestiach powinno wyglądać.

Prof. Zoll: Inicjatywa prezydenta ukazała się o tydzień za późno

Tymczasem prof. Andrzej Zoll w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" uznał, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności aborcji z uwagi na ciężkie i nieodwracalne wady płodu "w ogóle nie powinno zostać teraz wydane". Zdaniem Zolla inicjatywa prezydenta ws. aborcji ukazała się o tydzień za późno. Przyznał jednak, że to krok w stronę nowego kompromisu.

- I ja bym się pod tym podpisał. Można dyskutować nad poszczególnymi sformułowaniami, ale idea tego projektu odpowiada temu, co proponowałem od samego początku: by Sejm jak najszybciej zabrał się do projektu, w którym dopuściłby aborcję w sytuacjach, w których niemożliwa jest egzystencja dziecka, a uznał za niedopuszczalną aborcję, gdy zaburzenia nie przeszkadzają w życiu. To jest krok w stronę nowego kompromisu, na nowych podstawach. Tylko że ta inicjatywa prezydenta ukazała się o tydzień za późno, bo zakres żądań jest dziś o wiele szerszy, niż to było w pierwszym dniu po wyroku - powiedział Zoll.

RadioZET.pl/PAP/TVN24/Polsat News/"Dziennik Gazeta Prawna"