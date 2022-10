Ostre słowa Czarnka o byłym prezydencie Polski. "Wstyd komunisto"

Przemysław Czarnek odniósł się na antenie Polsat News do pogrzebu Jerzego Urbana, który spoczął na Powązkach Wojskowych w Warszawie. We wtorek pochowano rzecznika prasowego rządu PRL w stanie wojennym.

Minister edukacji znów nie szczędził ostrych słów krytyki w kontekście zmarłego, ale adresowanych do byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Na antenie Polsat News Czarnek komentował pożegnalne słowa Kwaśniewskiego o Urbanie. Były prezydent miał powiedzieć, że "dziś rolę Urbana przejął na siebie premier Morawiecki".

Czarnek po pogrzebie Urbana: "Wstyd komunisto Kwaśniewski"

- On zarzucał Urbanowi, że ten w okresie PRL-u kłamał. Zdarzało się. A premier Morawiecki? Kto odmawia patriotyzmu opozycji? Kto mówi, że są onucami Putina? Ten język premiera Morawieckiego jest ostrzejszy. [...] Różnice są dwie: premier Morawiecki jest premierem, a Urban był tylko rzecznikiem prasowym, a więc nie miał takiego wpływu na decyzje. No i druga różnica Morawiecki nie ma za grosz talentu Urbana - miał powiedzieć Aleksander Kwaśniewski w czasie pogrzebu Urbana.

Do tych słów odnosił się Przemysław Czarnek. - Jeśli człowiek jest w stanie robić tego rodzaju porównania do czasów, w których łamano podstawowe wolności i prawa człowieka, zabijano ludzie za prawdę, za działalność niepodległościową i porównuje go z premierem rządu państwa, które jest jednym z najbezpieczniejszych w Europie, to po prostu jest komunistą, który kłamie - stwierdził minister Czarnek.

I zwrócił uwagę, że sam Aleksander Kwaśniewski był ministrem w rządzie PRL, w czasach komunistycznych. - On porównuje piewcę i człowieka, który gloryfikował tamten czas, będąc rzecznikiem prasowym Jaruzelskiego, z premierem Morawieckim w wolnym, praworządnym państwie, jednym z najbezpieczniejszych w Europie. Wstyd komunisto Kwaśniewski - powiedział minister Czarnek.

