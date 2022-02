Klaudia Jachira skomentowała w Sejmie projekt ustawy o dofinansowaniu zakupu dekoderów do odbioru telewizji. Powiedziała, że poprze go, "jeśli zakupione dekodery będą miały także funkcję odkłamywania telewizji rządowej". Wymieniła również wszystkie afery związane z PiS, które media rządowe przemilczały. Po jej wystąpieniu na złośliwy komentarz pozwolił sobie prowadzący posiedzenie wicemarszałek Ryszard Terlecki.

We wtorek Sejm uchwalił ustawę dotyczącą zakupu dekodera do odbioru telewizji. Chodzi o wsparcie kwotą 100 zł będących w "trudnej sytuacji materialnej" gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Nowy standard zostanie wprowadzony jeszcze w tym roku.

Terlecki do Jachiry: miałem nadzieję, że pani nie ma

Zanim przegłosowano ten projekt, w Sejmie odbyła się dyskusja. W pewnym momencie na mównicę weszła Klaudia Jachira z Koalicji Obywatelskiej, która przyznała, że byłaby w stanie poprzeć ten projekt, "jeśli zakupione dekodery będą miały także funkcję odkłamywania telewizji rządowej".

- Jeśli zdekodują te steki kłamstw, manipulacji, nienawiści, które każdego dnia sączy w uszy Polek i Polaków TVPiS. Jak najbardziej - dofinansujmy takie dekodery, które sprawią, że pisowska szczujnia znów stanie się telewizją publiczną, z której można dowiedzieć się prawdy na temat Pegasusa, inwigilacji, szwindli na maseczkach, respiratorach, o wyborach kopertowych, inflacji i setkach afer - wymieniała.

- Obawiam się jednak, że takie dekodery nie istnieją. A szkoda, bo może wtedy wszyscy przejrzą na oczy i nikt już na was nigdy nie zagłosuje - podsumowała. Gdy zakończyła swoje wystąpienie, odezwał się prowadzący obrady Ryszard Terlecki. - Przez chwilę miałem nadzieję, że nie ma pani na sali, ale niestety... - rzucił do mikrofonu, na co idąca w kierunku ław poselskich Jachira odwróciła się i odpowiedziała: - Ale jestem zawsze.

To nie było pierwsze sejmowe spięcie między wicemarszałkiem a posłanką KO. Gdy w sierpniu 2020 roku trwała debata na temat podwyżek wynagrodzeń dla posłów i senatorów. - To i tak wyjdzie podatnikom taniej niż to, co teraz robicie, co zrobiliście przy okazji COVID-u - zwróciła się Jachira do posłów PiS. Po jej przemówieniu Terlecki stwierdził: - Na głupotę nie ma rady, dlatego pani nie przerywałem.

RadioZET.pl/PAP/Onet.pl/Twitter