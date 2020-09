Przeszukanie domu posła PiS. CBA zatrzymało 4 osoby

Gdańska delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymała w Ostrołęce cztery osoby podejrzane o wręczenie i przyjmowanie łapówki. Wśród osób zatrzymanych jest m.in. biznesmen blisko związany z PiS — przekazuje portal moja-ostroleka.pl

Ostrołęka. CBA zatrzymało 4 osoby

Funkcjonariusze CBA zatrzymali w Ostrołęce cztery osoby. W związku z tą sprawą przeszukano dom posła PiS. Podejrzani zostali przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, która nadzoruje postępowanie. To tam zostaną przedstawione im zarzuty.

Sprawa ma związek m.in. z przyjmowaniem i wręczaniem korzyści majątkowych w zamian za ujawnianie informacji istotnych z punktu widzenia prowadzonych postępowań przetargowych przez PGE Dystrybucja S.A. CBA

W komunikacie opublikowanym przez CBA na oficjalnej stronie internetowej przekazano, że w kilkudziesięciu miejscach na terenie kraju m.in. w siedzibach spółek grupy kapitałowej PGE Dystrybucja S.A prowadzone są przeszukiwania.

Zatrzymani powiązani z PiS

Według nieoficjalnych informacji portalu moja-ostroleka.pl wśród zatrzymanych przez CBA są osoby, które przez lata były związane z elektrownią w Ostrołęce — to politycy i biznesmeni powiązani z PiS. Serwis donosi także, że delegatura CBA przeszukała mieszkanie posła na Sejm z tego regionu.

Natomiast TVN24 udało się ustalić, że akcja CBA ma związek z zamówienia zlecanymi przez spółkę PGE Dystrybucja jednej z prywatnych firm z siedzibą w Ostrołęce. Najprawdopodobniej doszło do pominięcia procedury przetargowej. Prezesem ostrołęckiej elektrowni jest zatrzymany we wtorek Edward S. Swoją funkcję pełnił od lutego 2018 roku do czerwca 2019. Według portalu posadę miał zawdzięczać dzięki wstawiennictwu jednego z posłów PiS.

Jak podaje TVN24 kolejną zatrzymaną osobę w tej sprawie jest zastępca dyrektora generalnego oddziału PGE Dystrybucja w Warszawie, a także Łukasz C., który od kwietnia 2016 do kwietnia 2019 r. był prezesem firmy Energa Serwis, spółki należącej do koncernu Energa.

RadioZET.pl/moja-ostroleka.pl/TVN24