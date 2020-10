We wtorek premier Mateusz Morawiecki wydał oświadczenie w związku z ostatnim wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Przypomnijmy, że TK uznał iż aborcja w przypadku ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia płodu jest niezgodna z konstytucją. Szef rządu odniósł się do gwałtownych protestów, które ogarnęły całą Polskę po ogłoszeniu tej decyzji.

Mateusz Morawiecki zabrał głos ws. czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego aborcji. TK w zeszły czwartek uznał, że aborcja w przypadku ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia płodu jest niezgodna z konstytucją.

Tego dnia w całej Polsce rozpoczęły się ogromne protesty. Strajk kobiet ogarnął cały kraj. Szef rządu we wtorek odniósł się do tej kwestii, wydając oświadczenie.

Pilne oświadczenie premier po wyroku TK

We wszystkich tych przypadkach, w których zagrożone jest życie i zdrowie kobiety, ten wyrok TK nie ma do nich odniesienia. Sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia kobiety nie jest objęta tym wyrokiem, a więc wszystkie te kwestie, które niepokoją wielu ludzi, nie są objęte tym wyrokiem. Trzeba to wyraźnie powiedzieć - zaczął premier.

Kobiety nie powinny być zmuszane do heroizmu - dodawał.

Premier zapowiedział również, że dostęp do badań prenatalnych ma być rozszerzony dla wszystkich kobiet.

Będę zalecał wprowadzenie badań prenatalnych dla wszystkich kobiet, bo dzisiaj jest to dla kobiet po 35. roku życia albo z powikłaniami ciąży. Będę je zalecał dla wszystkich Premier Mateusz Morawiecki

Szef rządu odniósł się też do protestów, odbywających się w całej Polsce i stwierdził, że są to akty "agresji, napaści i wandalizmu". Nie ma żadnego przyzwolenia na ataki na nasze świętości - kontynuował. Zaznaczył, że służby będą reagować w przypadku takich sytuacji.

Premier: trzeba żyć, by później móc w ogóle wybierać

Wolność wyboru, prawo wyboru jest rzeczywiście kwestią fundamentalną. Ale chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że - żeby zrealizować tę wolność wyboru, trzeba żyć. Ten, kto nie żyje, nie może realizować prawa do wolności wyboru. Dlatego, jakkolwiek wolność wyboru jest ważnym prawem, to jest ograniczona podstawowym prawem do życia, od którego zależy w ogóle to, czy wolność wyboru może być realizowana - powiedział premier.

Podkreślił, że wolność wyboru jest również zależna od godności człowieka, która - jak mówił - jest niezbywalną wartością konstytucyjną i leży u podstaw bardzo wielu naszych wyborów.

Trzeba żyć, by później móc w ogóle wybierać - powtórzył Morawiecki.

Wiem, że bardzo wiele różnych sytuacji powoduje bardzo wiele emocji, że nie jesteśmy często w stanie sobie wyobrazić, jak różne są to sytuacje. I dlatego chcę podkreślić, że będziemy z ogromną troską podchodzić do wszystkich sytuacji, wszystkich kobiet. Będziemy pomagać kobietom, dzieciom po to, by mogły się normalnie rozwijać w łonie matki, a później żeby mogły normalnie żyć - zadeklarował Morawiecki.

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający - na mocy tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Po tym orzeczeniu w całej Polsce rozpoczęły się protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego - manifestacje, blokowanie ulic, protesty przed i w kościołach, a także akcje w mediach społecznościowych.

RadioZET.pl/TVN24