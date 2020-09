W poniedziałek odbyła się kolejna runda negocjacji między liderami Zjednoczonej Prawicy, dotyczących nowej umowy koalicyjnej oraz rekonstrukcji rządu. Według informacji PAP do kolejnego spotkania koalicjantów dojdzie w czwartek około południa.

Jak nieoficjalnie ustaliła Polska Agencja Prasowa, zmiany w Kancelarii Prezydenta zbiegną się najprawdopodobniej z rekonstrukcją rządu.

Rekonstrukcja rządu. Zmiany także w Kancelarii Prezydenta

Według doniesień mediów Andrzej Duda planuje m.in. utworzenie nowego stanowiska sekretarza stanu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Stworzenie takiej funkcji zapowiedział jeszcze w kampanii wyborczej, w piśmie do Pawła Kukiza.

Według informacji medialnych ze stanowiskiem szefowej Kancelarii Prezydenta miałaby pożegnać się z kolei Halina Szymańska, która miałaby reprezentować Polskę w Europejskim Trybunale Obrachunkowych.

W poniedziałkowych rozmowach przy Nowogrodzkiej uczestniczył m.in. prezesa PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz koalicjanci: lider Solidarnej Polski - Zbigniew Ziobro i szef Porozumienia - Jarosław Gowin. Później doszło do rozmowy w gronie PiS z udziałem szefa rządu. Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel poinformował, że konsultacje dotyczące rekonstrukcji rządu wciąż trwają. "O efektach rozmów poinformuje kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości" - mówił Fogiel dziennikarzom.

W poniedziałek poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk poinformował, że według jego wiedzy do rządu wróci lider Porozumienia Jarosław Gowin. "Z tego, co wiem Jarosław Gowin zdecydował, że do rządu wróci. Natomiast, które konkretnie ministerstwo obejmie i jak to konkretnie ministerstwo będzie wyglądało po tej rekonstrukcji, po spodziewanym ograniczeniu liczby ministerstw, to wszystko się rozstrzygnie" - powiedział Bortniczuk w TVN24.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z PAP na początku sierpnia zapowiedział, że rekonstrukcja rządu odbędzie się we wrześniu lub najdalej na początku października. Jak zaznaczył, plan zakłada zmniejszenie liczby resortów do 12. Pytany, czy koalicjanci z Solidarnej Polski i Porozumienia otrzymają w takim razie po jednym resorcie, lider PiS odparł: "Przy takiej liczbie ministerstw, to po prostu wynika ze zwykłej arytmetyki, i to tak traktowanej bardzo - można powiedzieć - szczodrze dla naszych koalicjantów".

RadioZET.pl/PAP