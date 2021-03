Nowa partia przyciągnie posłów Porozumienia? "Jestem zawiedziona Gowinem"

Partia republikańska - tak nazywa się nowe ugrupowanie posłów Porozumienia. Nieformalnie jest ono związane z Adamem Bielanem

Jego założycielka Monika Baran nie ukrywa, że czuje się zawiedziona obecnym szefem Porozumienia - Jarosławem Gowinem

Partia Republikańska - taką nazwę nosi stronnictwo zarejestrowane przez zwolenników Adama Bielana. Choć jest jednym z najmłodszych na liście ewidencji ugrupowań politycznych, to proces jego powoływania zaczął się przed czterema laty.

Jak przypomniała Rzeczpospolita, Partia Republikańska miała zostać zarejestrowana w 2017 roku przez działaczy obecnego Porozumienia. - Wówczas ugrupowanie Jarosława Gowina nazywało się Polska Razem i nawiązywało współpracę ze Stowarzyszeniem "Republikanie". W związku z tym rozważano zmianę nazwy właśnie na Partię Republikańską. Wokół nazwy zrobił się jednak duży szum. Powstanie Partii Republikańskiej ogłosiły też równolegle posłanki Anna Siarkowska i Małgorzata Janowska, zasiadające dziś w klubie PiS. Partia zresztą powstała, ale z czasem została wykreślona z ewidencji - pisze dziennik.

Później Polska Razem przekształciła się w Porozumienie. Wniosek o założenie nowego ugrupowania - Partii Republikańskiej - dalej leżał w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Ostatecznie zostało ono wpisane do rejestru 7 stycznia tego roku - poinformowała Rzeczpospolita.

Założycielka Partii Republikańskiej: jestem zawiedziona Gowinem

- Ostatnie decyzje Gowina wypchnęły wszystkich konserwatywnych polityków poza jego środowisko – podkreśliła w rozmowie z "Rz" Monika Baran, wiceprezes Partii Republikańskiej. Posłanka Porozumienia nie ukrywała też, że czuje się zawiedziona szefem swojej partii. Rzeczpospolita dodała, że rozmówcy z otoczenia Adama Bielana mówią, iż Partię Republikańską można uznać za sympatyzującą z tym właśnie liderem - podkreśla dziennik.

Adam Bielan w rozmowie z PAP zapewnił jednak, że nie chce przechodzić do innej partii, ani zakładać nowej. - Nie ma w tej chwili planów, by zakładać nową partię. Na tę chwilę nie przewiduję tego - oświadczył i dodał: - W tej chwili czekamy na decyzję sądu okręgowego ws. naszego wniosku dotyczącego wygaszenia kadencji prezesa Porozumienia Jarosława Gowina. Nie zakładamy, by decyzja sądu nie była po naszej myśli, gdyż prawo jest po naszej stronie - powiedział Bielan.

Posłowie Porozumienia przejdą do nowej partii? "Rozmawiamy o tym stale"

Po transferze posłanki Moniki Pawłowskiej mam coraz mniejszą ochotę na kontynuowanie sporu o Porozumienie. Stale rozmawiamy o nowej partii z Adamem Bielanem - powiedział z kolei poseł Kamil Bortniczuk.

W programie "Tłit" na portalu wp.pl polityk został też zapytany o szczegóły dot. nowego ugrupowania. - Ja nie jestem upoważniony do tego, by przedstawiać plan działania, zanim nie ustalimy tego ostatecznie z kolegami – uciął poseł Porozumienia.

RadioZET.pl/PAP/PAB