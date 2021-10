Kaczyński ogłosił nowego koalicjanta. "Wstrząs przeszedł do historii"

Partia Republikańska Adama Bielana to jedna z mniejszych partii politycznych (obecnie posiada 10 posłów, jednego senatora i jednego europosła), którą utworzyli byli działacze Porozumienia Jarosława Gowina. Kwestią sporną były dalsze popieranie polityki PiS m.in. w zakresie Polskiego Ładu.

W piątek oficjalnie poinformowano o umowie o współpracy pomiędzy PiS i Partią Republikańską. Dzień wcześniej podobny dokument Jarosław Kaczyński zawarł z ruchem OdNowa RP Marcina Ociepy. - Jestem bardzo rad z tego, że nasza koalicja wzbogaciła się o nową formację - mówił w piątek prezes PiS.

Partia Republikańska ramię w ramię z PiS. Kaczyński i Bielan o szczegółach

Jak dodał, umowa z Partią Republikańską została zawarta już wcześniej. - Ale czekaliśmy z jej ogłoszeniem do momentu, kiedy wszystkie sprawy w naszej koalicji będą załatwione - mówił Kaczyński. - To jest umowa o współpracy, która określa różne szczegóły tej współpracy. To jest jednocześnie umowa, która jest podjęciem decyzji o wspólnym wystąpieniu w kolejnych wyborach parlamentarnych i także kolejnych wyborach europejskich, samorządowych. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli także wspólnego kandydata na prezydenta - zaznaczył prezes PiS.

- To dobre wydarzenie i kolejny krok, by ten mały wstrząs w naszej koalicji przeszedł ostatecznie do historii. Jestem bardzo rad z tego, że doszło do tego porozumienia. Jestem rad tego, że nasza koalicja wzbogaciła się o nową formację, można powiedzieć o nowy nurt i sądzie, że to będzie ważny nurt - podkreślił Kaczyński.

Adam Bielan powiedział, że umowa zawiera 32 punkty. - Została podpisana już 1 października i w zasadzie została wynegocjowana w niecały miesiąc, dlatego właśnie, że mamy wspólny cel" - dodał europoseł.

- My, jako środowisko Partii Republikańskiej głęboko wierzymy w to, że ten historyczny sukces, czyli trzecia kadencja, jest na wyciągnięcie ręki. Jeżeli będziemy nadal dobrze rządzić przez kolejne dwa lata i będziemy kontynuować dobrą zmianę, dobre reformy w naszym kraju, to, jestem głęboko przekonany, że wygramy w roku 2023 i w kolejnych latach - oświadczył Bielan.

RadioZET.pl/PAP - Edyta Roś, Rafał Białkowski, Aleksandra Rebelińska