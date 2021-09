Sasin "jednym z głównych kadrowych obozu władzy". Ludzie z Wołomina w państwowych spółkach

Onet opisując powiązania wicepremiera Jacka Sasina m.in. z wołomińskimi samorządowcami, którzy robią kariery w największych państwowych firmach, nazywa go "jednym z głównych kadrowych obozu władzy". Takich osób jest co najmniej kilkadziesiąt.

Jacek Sasin kieruje od listopada 2019 roku Ministerstwem Aktywów Państwowych. Odpowiada m.in. za nadzór nad państwowymi spółkami. Onet prześledził powiązania kilkudziesięciu osób z wicepremierem Sasinem, które pracują w państwowych firmach. Artykuł powstał w ramach cyklu "Partia i Spółki", czyli wspólnego śledztwa Onetu, Radia ZET i Gazety Wyborczej.

Jacek Sasin "jednym z głównych kadrowych obozu władzy"

Onet nazywa Jacka Sasina „jednym z głównych kadrowych obozu władzy”. Portal wskazuje, że „Sasin odwdzięczył się kolegom”, którzy dali mu pracę, gdy stracił posadę w Kancelarii Prezydenta w 2010 roku. Wówczas Robert Perkowski, który był burmistrzem podwarszawskich Ząbek, zatrudnił go na chwilę w miejskich wodociągach. Sasin szybko jednak przeniósł się do Wołomina. Do jesieni 2011 roku pracował tam u boku burmistrza Ryszarda Madziara.

Obaj samorządowcy od czasu, gdy Sasin objął Ministerstwo Aktywów Państwowych, objęli lukratywne stanowiska w Spółkach Skarbu Państwa. Perkowski od 2019 roku jest wiceprezesem jednego z największych polskich koncernów PGNiG. Natomiast Madziar zasiada w radach nadzorczych Tauronu i Totalizatora Sportowego. „Polityka” dowiedziała się niedawno, że został również doradcą zarządu Pekao S.A. Były burmistrz Wołomina jest również szefem gabinetu Sasina jako wicepremiera w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Pracę w państwowej firmie znalazła też Jolanta Madziar, która jest żoną byłego burmistrza Wołomina. Jest prezeską Rondo, spółki córki Cenzin należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Kilkadziesiąt osób związanych z Sasinem w spółkach Skarbu Państwa

Onet zwraca uwagę, że ludzi z Wołomina w spółkach Skarbu Państwa jest więcej. Ireneusz Maślany, były radny tamtejszego powiatu i były asystent Jacka Sasina zasiada w zarządzie PKP S.A. Jest również członkiem rad nadzorczych Poczty Polskiej i Enei Operator.

Rady nadzorcze obsiadło jeszcze kilku wołomińskich znajomych Sasina. Józef Wierzbowski zasiada w radzie nadzorczej PZU, Europol Gazu oraz spółki należącej do giełdy GPW Benchmark. Pracuje również jako prokurent w PGNiG Termika. Z kolei Marek Pietrzak, były członek władz PiS w powiecie wołomińskim, od 2018 roku jest prezesem Orlen Asfalt. Jest również członkiem rad nadzorczych Alior Banku, KGHM Polska Miedź i jednej z regionalnych rozgłośni Polskiego Radia, warszawskiego „Radia dla Ciebie”.

Sasin zadbał też o byłego wojewodę mazowieckiego Wojciecha Dąbrowskiego, który w 2007 roku stracił stanowisko, gdy wyszło na jaw, że został skazany za jazdę rowerem po pijanemu. Krótko potem został wiceprezesem miejskiej ciepłowni w Wołominie. Obecnie Dąbrowski jest prezesem PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., jednej z największych państwowych spółek w Polsce. Były wojewoda mazowiecki zarabia też w radzie nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Kolejne osoby z przeszłością w wołomińskim samorządzie, które pracują teraz w spółkach Skarbu Państwa to Tomasz Szczegielniak, Dorota Penger, Konrad Fuśnik i Tadeusz Deszkiewicz. Szczegielniak pracował też z Sasinem w Kancelarii Prezydenta, obecnie jest wiceprezesem Enei i zasiada w radach nadzorczych Azotów Kędzierzn i Enei Trading. Była radna powiatu wołomińskiego Dorota Penger i dawna dyrektor biura politycznego Sasina jest wiceszefową PZU Centrum Operacji, a także członkinią rad nadzorczych firm Ramb (spółka córka PGE Energetyka Cieplna) i Armatury Kraków (spółka córka PZU S.A.). Natomiast Konrad Fuśnik, który w latach 2011-13 pracował w wołomińskim ratuszu, obecnie zasiada w radzie nadzorczej PGNiG Termika. Z kolei Tadeusz Deszkiewicz, który również był urzędnikiem wołomińskiego ratusza kieruje Radiem dla Ciebie.

W państwowych firmach od kilku lat Marzena Małek, była dyrektor gminnej biblioteki w Radzyminie. W 2015 roku Małek była szefową kampanii Sasina w wyborach. Później pracowała w spółce PL2012+, która jest operatorem Stadionu Narodowego. W latach 2018-21 była członkiem zarządu, jednocześnie pracując na stanowisku Dyrektora Sprzedaży i Realizacji. W tym roku przeniosła się do Enei Trading, w której również zasiada w zarządzie.

Onet opisuje też karierę braci Jakuba i Kamila Kowaleczko. Pierwszy z nich był radym PiS w Kobyłce w powiecie wołomińskim. Po przejęciu władzy przez PiS został dyrektorem Centrum Obsługi Administracji Rządowej, kieruje też spółką Operator ARP, jest również prezesem jednej ze spółek podlegających Agencji Rozwoju Przemysłu.

Kamil Kowaleczko był zastępcą burmistrza Ząbek. Teraz pracuje w spółce Euro-Eko, która należy do Agencji Rozwoju Przemysłu, odpowiada też za departament komunikacji Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Onet zwraca uwagę również na „młode wilki Sasina”, czyli trzydziestoparolatków, którzy zajmują lukratywne posady w państwowych firmach. Jednym z nich jest Marcin Kowalczyk, były wiceprezes PGE Dystrybucja, który od początku 2021 roku kieruje gabinetem politycznym Jacka Sasina. Kowalczyk jest członkiem rad nadzorczych PGE Polskiej Grupy Energetycznej i PKP Cargo.

"Partia i Spółki" - rusza cykl publikacji o obsadzaniu stanowisk w spółkach Skarbu Państwa

Cykl materiałów dziennikarskich na temat skali układów i personalnych zależności w spółkach Skarbu Państwa powstaje we współpracy Radia ZET z dziennikarzami "Gazety Wyborczej" oraz portalu Onet. Pod wspólnym hasłem „Partia i Spółki” dziennikarze ujawniają sieci powiązań najważniejszych polityków partii władzy. Materiały z cyklu „Partia i Spółki" już od 27 września będzie można usłyszeć we Wiadomościach Radia ZET. Będą też publikowane na radiozet.pl, w ''Gazecie Wyborczej'' oraz na Wyborcza.pl i Onet.pl.

RadioZET.pl/Onet.pl/oprac. AK