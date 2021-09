Zbigniew Ziobro zdołał obsadzić swoimi ludźmi ważne spółki Skarbu Państwa, choć ta grupa nie jest aż tak liczna, jak w przypadku premiera Morawieckieggo - wskazała "Gazeta Wyborcza". Autorka artykułu, Agata Kondzińska, napisała, że już w 2016 r. do firmy ubezpieczeniowej Link4 (należy do PZU) trafiła Patrycja Kotecka. Prywatnie żona Ziobry została szefową działu marketingu. Obecnie jest wiceprezeską Link4.

Opisanie powiązań Ziobry z ludźmi w spółkach Skarbu Państwa to część wspólnego śledztwa "Wyborczej", portalu Onet.pl i Radia ZET. W jego ramach w ciągu ostatnich miesięcy dziennikarze sprawdzili ludzi polityków obozu Zjednoczonej Prawicy w państwowych firmach.

Partia i spółki. Córka Cymańskiego z posadą w Enerdze

Dziennik wśród ludzi Ziobry wymienił Dorotę Macieję w zarządzie PZU Życie i prawnika Macieja Zaborowskiego w radzie nadzorczej PZU i PKP Intercity. Macieja ma być znajomą Koteckiej z czasów jej dziennikarskiej kariery. Z kolei Zaborowski i jego kancelaria doradzają resortowi sprawiedliwości oraz reprezentują w procesach m.in. prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

Za przychylne dla rządu opinie prawne w radzie nadzorczej PZU miał się znaleźć Robert Jastrzębski. Za człowieka Ziobry w Orlenie ma uchodzić Małgorzata Erlich-Smurzyńska (prawniczka i szefowej kontrolingu w spółce). Wśród innych prawników w państwowych spółkach, wymienionych przez "GW", znaleźli się Bartłomiej Litwińczuk (w zarządzie PZU Życie oraz radach nadzorczych Link 4 i Grupy Azoty) i Paweł Śliwa (wiceprezes PGE).

fot. Katarzyna Korzeniowska (BIQdata.pl)

"Wyborcza" przypomniała również, że w spółkach Skarbu Państwa znaleźli się również osoby powiązane z innymi politykami Solidarnej Polski. Na przykład Marta Cymańska, córka posła Tadeusza Cymańskiego, pracuje w gdańskiej Enerdze. - Gdybym ja zabiegał o posadę dla niej, to ona byłaby gdzie indziej i na innym miejscu. Nie robię nic, czego musiałbym się wstydzić, a jak mieliby mnie teraz za to męczyć, to powiem, że znam takie powiedzenie: „Jak kraść to miliony, jak kochać, to księżniczki" - tak sprawę dla "GW" skomentował Cymański.

"Partia i Spółki" - rusza cykl publikacji o obsadzaniu stanowisk w spółkach Skarbu Państwa

Cykl materiałów dziennikarskich na temat skali układów i personalnych zależności w spółkach Skarbu Państwa powstaje we współpracy Radia ZET z dziennikarzami "Gazety Wyborczej" oraz portalu Onet. Pod wspólnym hasłem „Partia i Spółki” dziennikarze ujawniają sieci powiązań najważniejszych polityków partii władzy. Materiały z cyklu „Partia i Spółki" już od 27 września będzie można usłyszeć we Wiadomościach Radia ZET. Będą też publikowane na radiozet.pl, w ''Gazecie Wyborczej'' oraz na Wyborcza.pl i Onet.pl.

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza - Agata Kondzińska