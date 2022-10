Partnerka polityka PiS aresztowana. "Grom z jasnego nieba"

Tatiana A. została zatrzymana w ubiegłym tygodniu, a sąd zdecydował o jej aresztowaniu na trzy miesiące - dowiedział się tvn24.pl. Kobieta została zatrzymana w związku ze śledztwem, które prowadzi Prokuratura Regionalna w Szczecinie oraz Centralne Biuro Śledcze Policji, zajmujące się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. - Postępowanie ma około dwóch lat, prowadzący je prokurator nie zgodził się na przekazanie szerszych informacji opinii publicznej - powiedział portalowi Marcin Lorenc, rzecznik szczecińskiej prokuratury.

Partnerka europosła PiS aresztowana. Tobiszowski jest w szoku

Tatiana A. jest od dwóch lat partnerką europosła PiS Grzegorza Tobiszowskiego. Polityk wcześniej był posłem na Sejm czterech kadencji, a w latach 2015-2019 wiceministrem energii w rządzie Beaty Szydło, a potem Mateusza Morawieckiego. - Informacja o zatrzymaniu bliskiej mi osoby spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Nie wiem, o co może chodzić, to dla mnie absolutny szok - powiedział dziennikarzowi Tobiszowski. Dodał, że nie wie, jakie zarzuty zostały postawione jego partnerce.

Jak nieoficjalnie dowiedział się tvn24.pl w kręgach zbliżonych do Prokuratury Krajowej i Komendy Głównej Policji, śledczy zarzucili Tatianie A. popełnienie przestępstw płatnej protekcji, za co grozi pozbawienie wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

RadioZET.pl/tvn24.pl