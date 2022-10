Patryk Jaki cytowany przez rosyjską telewizję propagandową? "Karma wraca"

W rosyjskiej telewizji rządowej RTR Płanieta zacytowano fragment wypowiedzi polskiego europosła Patryka Jakiego - informują internauci. Komentarz Jakiego pochodzi z programu "Gość Wydarzeń", emitowanego przez Polsat News.

Patryk Jaki mówił w wywiadzie o bliskich związkach Niemiec i Rosji oraz o konsekwencjach, jakie płyną z tych stosunków do Polski. Z informacji publikowanych na Twitterze wynika, że wypowiedź Jakiego została przetłumaczona na język rosyjski i pokazana w programie "Wiesti". "Karma wraca" - napisał w serwisie społecznościowym Radosław Sikorski z PO.

Patryk Jaki cytowany przez rosyjską propagandę?

- Chciałbym, żeby było inaczej, ale nie miejmy żadnych złudzeń. Dla Niemców zawsze strategicznym interesem będzie to, żeby się dogadać z Rosją. Oni chcą, żeby Polska była ich zasobem politycznym, z którego będą korzystać - mówił w programie "Gość Wydarzeń" Patryk Jaki.

Polityk mówił także o polityce energetycznej i problemach z jakimi boryka się dziś Unia Europejska. - Ja i Solidarna Polska od dawna mówiliśmy, że w ostatecznym rozrachunku, w chwili kryzysu, liczą się tylko trzy stabilne źródła energii. Są to: węgiel, atom i gaz. Tak się składa, że Niemcy za pomocą UE od lat walczyli z węglem i atomem, by wszyscy musieli kupować od nich gaz, który mieli najtaniej w Europie od Rosji. Rosja nie jest jednak na tyle głupia, żeby taniej sprzedawać gaz Niemcom, to była więc polityczna łapówka, za to żeby Niemcy dawały im różne koncesje.

Niedawno w rosyjskich mediach propagandowych obszernie powoływano się na wypowiedź byłego szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Po ataku na gazociągi Nord Stream Sikorski napisał na Twitterze: "Thank You, USA". Słowa było szeroko komentowane w zagranicznych mediach, a rosyjska propaganda wykorzystała je do formułowania oskarżeń pod adresem USA i państw Zachodu.

Ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia publicznie pokazał tweet Radosława Sikorskiego podczas obrad Rady Bezpieczeństwa, aby oskarżyć Stany Zjednoczone o odpowiedzialność za te zdarzenia.

RadioZET.pl/ Twitter