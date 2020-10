Dr Paweł Grzesiowski stracił pracę. To kara za krytykowanie rządu?

Paweł Grzesiowski nie jest już pracownikiem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Znany ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego, który od początku pandemii bardzo często wypowiadał się na temat koronawirusa i walki z nim, poinformował o odejściu z CMKP na Twitterze.

- Mamy jedną godność, by mówić to co się myśli trzeba być niezależnym. Nie pracuję już w CMKP - napisał dr Paweł Grzesiowski. Podlegające pod Ministerstwo Zdrowia CMPK nie przedłużyło z nim umowy.

Paweł Grzesiowski nie pracuje już w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Dr Paweł Grzesiowski od początku epidemii koronawirusa na bieżąco komentował rozwój sytuacji, recenzował działania rządu i był częstym gościem ogólnopolskich mediów. Jak podkreśla - wiele z jego uwag było uwzględnianych.

W ostatnim czasie Grzesiowski nie szczędził jednak słów krytyki pod adresem polityki rządzących. W poniedziałek napisał na Twitterze, że nowa ustawa covidowa niewiele wnosi. - Nie tworzy nowych mechanizmów wzmocnienia struktury opieki zdrowotnej. Wprowadza dyktaturę polityki w medycynie za pół marchewki. Pokaz siły słabego państwa, wobec grupy zawodowej, która walczy o Wasze zdrowie i życie - oceniał.

Kilka tygodni temu wytknął Ministerstwu Zdrowia błąd w rozporządzeniu o trzech poziomach opieki nad chorymi z koronawirusem. Z kolei kilka dni temu w "TVN" mówił o rozmowie ze zrozpaczonym lekarzem, który nie mógł znaleźć dla chorego z COVID-19 miejsca w szpitalu, choć jego stan był bardzo ciężki.

Informację, jaką przekazał Grzesiowski, skomentował na Twitterze dyrektor CMKP prof. Ryszard Gellert. - Panie Doktorze, jako Pański były zwierzchnik zwracam uwagę, że skuteczną drogą interwencji są listy, petycje i wnioski kierowane do odpowiednich instytucji. Apel na TT ma wydźwięk autopromocyjny, co jest kontrproduktywne i nie służy ani sprawie, ani chorym, ani Panu, ani CMKP - napisał.

- Dokumenty w sprawie przedłużenia umowy złożyłem w czerwcu. Po tym wpisie mogłem przypuszczać, że umowa ze mną nie zostanie przedłużona o kolejny rok. Dano mi jasno do zrozumienia, że to za krytykę – podkreślił dr Grzesiowski.

RadioZET.pl/ Gazeta Wyborcza/ Twitter