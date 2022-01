Kukiz? "Niech znajduje kolejną rodzinkę. Jak mu dobrze, to szczęśliwej drogi już czas"

- Nie będziemy rozgrzebywali historii w nowym roku. Dzisiaj ( Paweł Kukiz - red.) jest koalicjantem PiS i jak mu z tym dobrze, to szczęśliwej drogi już czas – dodaje były koalicjant Kukiz’15. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy ludowcy mogliby współpracować z partią Jarosława Kaczyńskiego, Zgorzelski odpowiada, że „nie ma takiej potrzeby i nie ma takiej możliwości”. - Dziś przygotowujemy się do wyborów – dodaje.

Wicemarszałek z PSL: Panowie ze spółdzielni „gumowe ucho”

Pytany o używanie systemu „Pegasus”, Piotr Zgorzelski odpowiada: - Jestem przekonany, że panowie ze spółdzielni „gumowe ucho” podsłuchiwali także swoich. Jego zdaniem lista podsłuchiwanych polityków partii rządzącej jest tak samo długa, jak lista podsłuchiwanych polityków opozycji.

