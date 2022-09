"Przestaję głosować razem z PiS". Paweł Kukiz stawia warunki Kaczyńskiemu

- Nie ma uchwalonych sędziów pokoju, a więc kończą się wspólne głosowania z PiS - dotyczącego nowego rządu czy jakiejkolwiek innej ustawy. Od października, tak jak wielokrotnie deklarowałem, przestaję głosować z PiS - zapowiedział w Radiu ZET Paweł Kukiz.

Polityk wyraźnie zaznaczył jednak, że jest gotowy do dalszej współpracy, ale najpierw PiS musi spełnić jego warunki. - Do momentu uchwalenia ustawy o sędziach pokoju. Taka była umowa - dodał.

Kukiz w Radiu ZET: Od października przestaję głosować z PiS

- Do tej pory PiS świetnie wywiązywał się ze zobowiązań – mamy uchwaloną ustawę antykorupcyjną, o konopiach medycznych, włóknistych, bezpośredniej sprzedaży dla rolników, wyrównanie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych - wyliczał Kukiz.

Gość Radia ZET ujawnił, jak Jarosław Kaczyński zareagował na zapowiedź zawieszenia współpracy w Sejmie. - Była prośba ze strony prezesa o dalsze wspólne głosowania i argumentacja, że sędziowie są cały czas w dyskusji. Powiedziałem, że jak się skończy dyskusja i zostanie uchwalona ustawa, to wracamy do wspólnych głosowań.

- Los Mateusza Morawieckiego zależy od sędziów pokoju, a nie bezpośrednio ode mnie. PiS teoretycznie ma 231 głosów, dzięki którym może powołać nowy rząd. Przy takiej liczbie jakiekolwiek ruchy przy zmianach rządu są bardzo ryzykowne - powiedział Kukiz odnosząc się do spekulacji o zmianie na fotelu premiera.

- Osobiście uważam, że PiS nie ma zbyt długiej ławki, by jeszcze w takim momencie ryzykować i robić duże roszady w rządzie, ale to ich sprawa. Gdyby wywiązali się z sędziów pokoju, to łatwiej byłoby im prowadzić tego typu działania - dodał.

RadioZET.pl