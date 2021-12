Kukiz: będę miał problem z dalszą współpracą z takim akurat rządem

Paweł Kukiz rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim ws. przyszłości porozumienia między PiS i Kukiz'15. - Myślę, że prezes PiS Jarosław Kaczyński nie będzie zakładnikiem Łukasza Mejzy. Jeśli informacje na temat wiceministra sportu okażą się prawdziwe, nie będzie go tolerował - podkreślił polityk.

Paweł Kukiz spotkał się we wtorek 30 listopada z prezesem PiS. Wśród tematów rozmowy była m.in. sprawa wiceministra sportu Łukasza Mejzy, którą opisał portal Wirtualna Polska.

Wirtualna Polska napisała, że Mejza założył w przeszłości firmę medyczną, która miała się specjalizować w kosztownym leczeniu nowatorskimi metodami chorych m.in. na raka, Alzheimera, Parkinsona. Mejza miał osobiście przekonywać potencjalnych pacjentów a także opiekunów dzieci, o skuteczności stosowanych przez firmę metod, które jednak - tak w Polsce, jak i na całym świecie - uznawane są za niesprawdzone i niebezpieczne. Według wp.pl, interes Mejzy nie wypalił, a pacjenci i ich rodziny zostali oszukani.

Kukiz o sprawie Mejzy: będę miał problem z dalszą współpracą z takim rządem

- Zdaje sobie sprawę z tego, że media mogą przeinaczyć całą sytuację. Ja sam doskonale pamiętam sytuację, gdy oskarżano mnie o wyłudzenie mieszkania, choć mieszkałem w nim 20 lat. Kupiłem je na takich samych warunkach i w tym samym czasie jak wszyscy mieszkańcy, bo była taka możliwość. Wówczas nawet nikt nie powiedział mi słowa "przepraszam", więc jestem ostrożny z oceną - powiedział PAP Paweł Kukiz.

Polityk podkreślił też, że do wyjaśnienia sprawy Mejzy ciężko mu ją komentować. - Jeśli okaże się, że to jest jednak prawda, to będę miał problem z dalszą ze współpracą z takim akurat rządem - zaznaczył lider Kukiz'15.

- Nie wydaje mi się, jeżeli okazałyby się prawdziwe te doniesienia Wirtualnej Polski, żeby prezes Kaczyński za wszelką cenę trzymał Mejzę - stwierdził polityk. - Gdyby Mejza się obraził, przestał głosować z PiS, to i tak PiS ma, dzięki umowie z nami, większość - dodał Kukiz.

Myślę, że prezes Kaczyński nie będzie zakładnikiem Mejzy, jeśli informację okażą się prawdziwe, to nie będzie wiceministra tolerował. Paweł Kukiz dla PAP

Kukiz odniósł się także do samych zarzutów, które padają w publikacjach WP. - Dla mnie to jest trudne do zaakceptowania, również ze względu na długoletnią walkę o zdrowie dziecka - zaznaczył.

Mejza zasiada w Sejmie od marca tego roku, kiedy to objął mandat po zmarłej posłance KP-PSL Jolancie Fedak. Po wejściu do Sejmu Mejza nie przystąpił do klubu Koalicji Polskiej-PSL i pozostał niezrzeszony. Wiceministrem sportu jest od października - objął funkcję z rekomendacji Partii Republikańskiej.

RadioZET.pl/ Wp.pl/ PAP