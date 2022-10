Paweł Kukiz jedzie do prezydenta. Andrzej Duda wpłynie na Kaczyńskiego?

Andrzej Duda spotka się z Pawłem Kukizem. - Spotkanie będzie dotyczyło projektu ustawy o sędziach pokoju, nad którym trwają właśnie ostatnie prace sejmowe - powiedział Paweł Szrot. Według szefa Gabinetu Prezydenta, rozmowa prezydenta z Kukizem będzie również dotyczyła sytuacji politycznej w naszym kraju.

W listopadzie 2021 roku prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zakładający wprowadzenie w Polsce instytucji sędziów pokoju. Prace nad projektem toczyły się od wiosny ubiegłego roku w ramach prezydenckiego zespołu pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego. Zespół rozpoczął działalność po rozmowach Pawła Kukiza z prezydentem Andrzejem Dudą. Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju jest jedną ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15.

Prezydencka propozycja objęła: projekt ustawy o sędziach pokoju oraz projekt przepisów wprowadzających do ustawy. Propozycja zakłada utworzenie sądów pokoju jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję. Prezydent Duda, kierując inicjatywę do Sejmu, wskazywał, że wprowadzenie instytucji sędziów pokoju przybliży wymiar sprawiedliwości do obywatela i przyspieszy procedury sądowe.

1 października prezes PiS Jarosław Kaczyński wskazywał w Koszalinie, że w kwestii sądów pokoju są ogromne kłopoty o charakterze legislacyjnym. - Ja to popieram ze względu na umowę z Pawłem Kukizem, ale mam pewne wątpliwości. Przygotowywana jest potrzebna do tego zmiana spłaszczająca strukturę sądów powszechnych - powiedział wtedy Kaczyński.

Kilka dni później Paweł Kukiz poinformował, że zawiesza wspólne głosowanie z PiS w Sejmie w ramach zawartej w ubiegłym roku umowy między jego formacją a ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego. Polityk od miesięcy deklarował, że warunkiem dalszego wspólnego głosowania jest uchwalenie projektu przez Sejm do końca września.

- Być może lider Kukiz'15 Paweł Kukiz się trochę obrazi, ale te sądy pokoju z tymi anglosaskimi sądami pokoju będą miały bardzo niewiele wspólnego; to nawet nie jest takie podobieństwo jak muł i koń - powiedział Kaczyński w środę w Puławach.

