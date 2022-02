Paweł Kukiz zaapelował do polityków Koalicji Obywatelskiej, aby wspólnie z prawnikami wnikliwie przeanalizowali wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej ds. inwigilacji. - Żeby PiS nie miał pretekstu do odsunięcia go - argumentował. Szef Kukiz'15 wypowiedział się także na temat swojej politycznej przyszłości. - Sejm to nie jest dla mnie być albo nie być. To nie jest mój sposób na życie - stwierdził.

Paweł Kukiz to polityk, o którym nie od dziś jest głośno. W ostatnich tygodniach jego nazwisko pojawiało się najczęściej w kontekście sejmowej komisji śledczej ds. inwigilacji. Wciąż nie wiadomo jednak, czy taka komisja - mająca w zamierzeniu objąć swoimi działaniami lata 2005-2021, a więc cały okres rządów PiS i PO - ostatecznie powstanie. Pod wnioskiem, aby taki organ powstał, podpisali się przedstawiciele klubów i kół opozycyjnych.

Na wspólnej konferencji po spotkaniu politycy zadeklarowali, że poprą kandydaturę Kukiza na stanowisko przewodniczącego komisji. Proponowany skład 11-osobowej komisji zakłada po pięć miejsc dla partii rządzącej i dla opozycji, a jedno dla koła Kukiz'15. Jednak wciąż nie wiadomo, kiedy wniosek ten trafi pod głosowanie - wicemarszałek Ryszard Terlecki zapowiedział, że na pewno nie w trakcie najbliższego posiedzenia Sejmu (23-24 lutego).

Kukiz odejdzie z polityki? "To nie jest moje być albo nie być"

Sam Kukiz odniósł się do tego w rozmowie z Wirtualną Polską. Przyznał, że komisja "dla nikogo nie będzie wygodna". Przypomniał też deklarację Terleckiego i zaapelował do PO oraz KO, aby dokładnie sprawdzono ten wniosek z prawnikami "najwyższych lotów", by nie dać PiS "pretekstu", a w razie wątpliwości, natychmiast wprowadzić do wniosku poprawki, by "może nie na tym, ale na kolejnym posiedzeniu był głosowany".

Chciałbym publicznie [...] zaapelować do Platformy Obywatelskiej, do Koalicji Obywatelskiej, która pobiera potężne subwencje, bo ja tych pieniędzy partyjnych znikąd nie mam i sam dopłacam z prywatnych do polityki. I nie stać mnie na prawników najwyższych lotów. Stąd apel do PO, by jeszcze raz bardzo rzetelnie przejrzała z prawnikami ten wniosek, żeby PiS nie miał pretekstu do odsunięcia go Paweł Kukiz

Kukiz wypowiedział się także na temat swojej politycznej przyszłości. Twierdząco odpowiedział na pytanie, czy rozważa wycofanie się z polityki, gdyby nie udało się wprowadzić w życie głoszonych przez niego zmian. - Ale oczywiście, że biorę to pod uwagę - odparł.

- Poszedłem do parlamentu tylko i wyłącznie po to, by wprowadzić postulaty, o których mówię od samego początku. Bez ich wprowadzenia, nic się w Polsce nie zmieni. Sejm to nie jest dla mnie być albo nie być. To nie jest mój sposób na życie - stwierdził. Nie sprecyzował jednak, co planuje w kontekście najbliższych wyborów.

RadioZET.pl/wp.pl/PAP