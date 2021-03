Paweł Kukiz przyznał w Polsat News, że rozmawiał z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. "Jakiś czas temu rozmawiałem z panem prezesem Kaczyńskim, na temat sędziów pokoju, wyraził zainteresowanie" - powiedział. Dopytany, kiedy ostatnio rozmawiał z prezesem PiS, odpowiedział, że było to "jakiś tydzień temu". "Jest wielka nadzieja, kropla drąży skałę" - dodał.

Kwestia sędziów pokoju to jednak nie jedyny temat, o którym Kukiz rozmawiał z Kaczyńskim. Polityk przyznał, że tematem rozmowy była także zmiana ordynacji wyborczej. Paweł Kukiz i jego ugrupowanie od lat postulują wprowadzenie w Polsce jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) i odejście od obecnej ordynacji proporcjonalnej.

"Sędziowie pokoju to instytucja, która usprawniłaby bardzo mocno sądownictwo, przyspieszyłaby postępowania. Byłby to sędzia wybierany bezpośrednio przez obywateli, spośród prawników, do rozstrzygania tych najprostszych sporów, tych sporów, które są zagrożone sankcją do roku pozbawienia wolności, wartości mienia około 10 tys. zł. Około 70 proc. spraw na wokandzie to są właśnie drobne sprawy tego typu, które latami leżą i blokują te sprawy poważne" - argumentował Kukiz.

Paweł Kukiz potwierdził także, że rozmawiał w poniedziałek z szefem gabinetu prezydenta RP Andrzeja Dudy Pawłem Szrotem. "Mam nadzieję, że w tym tygodniu, a najpóźniej w przyszłym, zostanie powołany zespół do spraw sędziów pokoju, gdzie Kukiz'15 wystawi swojego przedstawiciela" - stwierdził.

Na początku lutego Kukiz spotkał się również z prezydentem Andrzejem Dudą. Szef gabinetu prezydenta poinformował po spotkaniu, że prezydent przychylił się do propozycji Kukiza dotyczącej utworzenia roboczego zespołu do spraw sędziów pokoju.

Pytany, czy możliwy jest scenariusz, w którym jego ugrupowanie formalnie lub doraźnie weszłoby w skład koalicji rządzącej, Kukiz powiedział, że na razie jest w trakcie rozmów o swych postulatach, "po prostu bada, czy partia władzy jest skłonna te postulaty, z którymi przyszedł do parlamentu, uwzględnić w swoim programie".

Kukiz podkreślił jednak, że prowadzi rozmowy nie tylko z przedstawicielami partii rządzącej. "Za wcześnie jest rozmawiać o szczegółach, ja jestem cały czas w trakcie rozmów z różnymi podmiotami; rozmawiam i z panem prezesem, i z Jarosławem Gowinem, i nawet wstępnie rozmawiałem z panem Włodzimierzem Czarzastym o referendach i o poparciu przez Lewicę instytucji sędziów pokoju" - powiedział. "Rozmawiam absolutnie z każdym" - oświadczył.

Poruszony również został temat przyszłości politycznej Kukiza i jego ugrupowania po rozpadzie koalicji z PSL w listopadzie ubiegłego roku. "Nie wiem z kim pójdę; pójdę z tymi, którzy będą skłonni wprowadzić te moje postulaty; nie ma znaczenia tutaj światopogląd czy kolory, ważna jest determinacja i zrozumienie tego, że te zmiany są bezwarunkowo konieczne" - powiedział Kukiz. Dodał również, że "czuje się oszukany" przez PSL, które - jak mówił - przed wyborami obiecywało partycypację w środkach z subwencji; że będą one przekazywane na wskazane przez niego cele, które mieszczą się w zadaniach statutowych PSL". Według niego, PSL "nie wywiązało się z umowy".

