Kukiz stawia ultimatum PiS. "Jak nie, to po prostu będą wcześniejsze wybory"

Paweł Kukiz ocenił, że dzięki obecnej arytmetyce sejmowej istnieje szansa na zrealizowanie przynajmniej części postulatów, które jego ugrupowanie ma na sztandarach od 2015 roku. - A jak nie będą uchwalać moich ustaw, no to będą przedterminowe wybory - dodał, co można interpretować jako ultimatum postawione rządzącemu PiS.

Paweł Kukiz był we wtorek gościem audycji w Radiu Wrocław. Lider Kukiz'15 został zapytany, czy po zamieszaniu z reasumpcją głosowania ws. odroczenia obrad Sejmu odechciało mu się polityki. - Nie, wręcz przeciwnie - odparł.

- Po raz pierwszy zdarzyła się od 6 lat sytuacja taka, że dzięki tej arytmetyce sejmowej istnieje szansa na zrealizowanie, choć w części, tych proobywatelskich postulatów, z którymi od 2015 roku idziemy od początku do końca. Po to poszedłem w politykę - powiedział.

Kukiz stawia ultimatum PiS. "Jak nie, to będą wcześniejsze wybory"

Dodał, że w sytuacji takiej, kiedy Kukiz'15 nie pobiera partyjnej subwencji, kiedy nie dostaje żadnych pieniędzy od podatnika, a jego zdaniem - to od 2015 roku byłoby około 50 milionów złotych – ugrupowanie nie jest w stanie stworzyć struktur. - Więc jedynie mam w tej chwili szansę wykorzystania tej sytuacji. I zrobię to, za wszelką cenę. A jak nie będą uchwalać moich ustaw, no to po prostu będą przedterminowe wybory i tyle - podkreślił Kukiz.

Przypomniał też, że na najbliższym posiedzeniu Sejm ma zająć się projektem tzw. ustawy antykorupcyjnej, którego pierwsze czytanie już się odbyło, przeszedł przez komisje i - jak ocenił - ustawa musi być na tym posiedzeniu uchwalona, żeby można było mówić, że ta współpraca z PiS układa się dobrze.

Chciałem powiedzieć, że ta współpraca polega tylko i wyłącznie na wzajemnym uchwalaniu czy pomocy przy uchwalaniu ustaw. [...] Zarzuty takie, że ktoś mnie kupił stanowiskiem czy pieniędzmi, spółką, są po prostu bandyckie. Tym bardziej że nie są poparte żadnymi dowodami. Za chwileczkę będzie rekonstrukcja rządu i proszę patrzeć, czy jest tam Kukiz, jego rodzina, czy rodzina posła Sachajki, czy posła Żuka Paweł Kukiz

Był też pytany, dlaczego te ustawy będą wchodzić w życie dopiero od kolejnej kadencji. - O to już trzeba zapytać Prawa i Sprawiedliwości. To jest podstawowa sprawa. Trzeba zapytać też opozycji, dlaczego nie walczy o te ustawy, nie pomaga mi we wprowadzeniu tych ustaw. Z perspektywy 60-latka dwa lata to jest naprawdę bardzo krótki okres - stwierdził.

- W polityce nie liczy się tylko dzień dzisiejszy. Trzeba patrzeć do przodu. To są zmiany systemowe, które ograniczają możliwości ograbiania państwa polskiego przez wszelkiej maści partie polityczne - podsumował Kukiz.

RadioZET.pl/PAP (R. Skiba)