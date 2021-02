Kukiz tworzy nowe koło w Sejmie. "Chcemy, żeby obywatele decydowali o Polsce"

Paweł Kukiz tworzy nowe koło poselskie. O jego rejestracji poinformował w poniedziałek dziennikarzy w Sejmie poseł Paweł Szramka. - Przewodniczącym koła będzie Paweł Kukiz, a pozostałymi członkami koła będą posłowie: Stanisław Żuk, Jarosław Sachajko, Stanisław Tyszka oraz Paweł Szramka - przekazał.

Poseł wyjaśnił także, dlaczego w nazwie oprócz Kukiz'15 znalazła się także "Demokracja Bezpośrednia". - Po to, żeby wprost było wiadomo, o co nam chodzi, czyli o postulaty, które już ponad pięć lat temu były obecne z nami, kiedy wchodziliśmy do Sejmu, czyli danie prawdziwej władzy obywatelom - podkreślił.

W Polsce obecnie mamy demokrację, natomiast jeśli przyjrzymy jej się dokładnie, to ona z demokracją wiele wspólnego nie ma. My chcemy, żeby to obywatele przede wszystkim decydowali w Polsce, a posłowie, żeby byli wykonawcami tej woli Paweł Szramka

Politycy związani z Pawłem Kukizem weszli do Sejmu z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, tworząc z ludowcami klub Koalicja Polska PSL-Kukiz'15. Pod koniec listopada ubiegłego roku Rada Naczelna PSL zdecydowała o zakończeniu współpracy z "kukizowcami". Po tej decyzji z KP odeszła także Agnieszka Ścigaj, wcześniej polityk Kukiz'15, która została posłanką niezrzeszoną.

Kukiz: "demokracja bezpośrednia" jest spójna z ideami, z którymi przyszliśmy do Sejmu

Paweł Kukiz w opublikowanej w niedzielę rozmowie z Polską Agencją Prasową również wyjaśnił powody powstania nowego koła poselskiego oraz wytłumaczył, dlaczego w nazwie zawiera się sformułowanie "Demokracja Bezpośrednia".

- To jest spójne z ideami, z którymi przyszliśmy w 2015 roku do Sejmu, czyli zwiększenia udziału obywateli we władzach, czy pozyskanie przez obywateli instrumentów do kontroli nad władzę poprzez zmianę ordynacji, referenda czy wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji sędziów pokoju. To są te podstawowe rzeczy, o które będę walczył - zapewnił.

