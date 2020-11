Paweł Kukiz wejdzie w koalicję z PiS? "Ostatnio zdał wielki, ważny test"

Paweł Kukiz i jego posłowie decyzją władz PSL opuścili klub Polskiego Stronnictwa Ludowego - Koalicji Polskiej. W Sejmie nie brakuje spekulacji, że grupa Kukiza dołączy teraz do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Jak widzą to politycy PiS? - My jako Zjednoczona Prawica będziemy patrzeć z wielkim zaciekawieniem, co Paweł Kukiz zamierza dalej robić - komentuje poseł Tomasz Rzymkowski.

PSL zakończył współpracę z politykami Pawła Kukiza w ramach Koalicji Polskiej m.in. z powodu głosowań, w których poparli oni uchwałę PiS ws. negocjacji unijnego budżetu. Posłowie związani z muzykiem mają stworzyć w Sejmie własne koło.

- Komuś chyba mylą się litery. Jeszcze niedawno niektórzy wróżyli podział jednego z klubów sejmowych. Miał być PiS, tymczasem podzielił się PSL. Jesteśmy otwarci na rozmowy z każdym, kto popiera nasz program, nasze poglądy i ideały - powiedział PAP Sobolewski, pytany o możliwość współpracy z politykami skupionymi wokół Kukiza.

Kukiz w koalicji z PiS? Rzymkowski: Zdał wielki, ważny test

W podobnym tonie sytuację związaną z Koalicją Polską komentuje Tomasz Rzymkowski, były poseł Kukiz'15 w poprzedniej kadencji, a obecnie w klubie PiS. - To jest skandaliczna decyzja Polskiego Stronnictwa Ludowego, że usunięto tak ideową osobę jak Paweł Kukiz, który wierzył w ten projekt Koalicja Polska - ocenił.

- My jako Zjednoczona Prawica będziemy patrzeć z wielkim zaciekawieniem, co Paweł Kukiz zamierza dalej robić. Ostatnio zdał wielki, ważny test głosując za uchwałą dotyczącą suwerenności państwa polskiego i Polska mu tego nie zapomni - podkreślił Rzymkowski.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki przekonywał, że PiS jest gotowy na współprace z każdym, kto podziela te same poglądy. - Myśmy dotąd z nimi rozmawiali na różne tematy i oni jakoś uprzedzali, że taka sytuacja może nastąpić, nie ma jednak na razie rozstrzygnięć, co dalej. Myślę, że przede wszystkim oni muszą to rozstrzygnąć, co będą teraz robić - stwierdził w rozmowie z PAP Ryszard Terlecki.

I dodał: "mam nadzieję, że im bliżej do PiS, ale to się jeszcze okaże". Szef klubu PiS zaznaczył, że PiS jest gotowy "na współpracę ze wszystkimi, którzy podzielają nasze poglądy i będą głosować tak, jak my".

Paweł Kukiz: nigdy nie miałem ochoty opuszczać Koalicji Polskiej

- Nigdy nie miałem ochoty opuszczać Koalicji Polskiej - podkreślił w czwartek w TVN24 lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Zaznaczył, że zaskoczyła go forma rozstania zastosowana przez PSL. Zostałem poinformowany, że decyzją Rady Nadzorczej PSL zostaliśmy relegowani z klubu parlamentarnego KP - oświadczył.

- Pan prezes Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) wielokrotnie mówił o tym, że Koalicja Polska to równorzędne podmioty, to Unia Europejskich Demokratów, środowisko konserwatystów Marka Biernackiego i Kukiz'15 - zauważył Kukiz.

- Nie miałem możliwości zaobserwowania, czy środowisko konserwatystów Marka Biernackiego również jest za relegowaniem Kukiz'15 z klubu KP, ponieważ nie odbyło się żadne głosowanie. Była tylko informacja, że to Rada Naczelna PSL - mówił Kukiz.

Kukiz zaznaczył, że nigdy nie opowiadał się za polexitem, czy jako wróg Unii Europejskiej. - Są różne drogi prowadzące do tej Unii, różna ocena udziału Polski w Unii. Uważam, że Polska zasługuje na równe traktowanie i tyle - podkreślał. Zaznaczył, że poparłby uchwałę autorstwa każdego z ugrupowań, dotyczącą niełączenia budżetu wspólnoty z - jak powiedział - "bliżej nieokreśloną praworządnością".

RadioZET.pl/ PAP/ TVN24