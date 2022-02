Kukiz wiedział o podsłuchach? W sieci wrze. "Moralne dno", "kilka metrów w mule"

Paweł Kukiz wynosił informacje z sejmowej komisji ds. służb i powiedział mi, że służby się mną interesują - twierdzi Michał Kołodziejczak. W internecie zawrzało po tym, co w trakcie posiedzenia senackiej komisji mówił przewodniczący AGROunii. "Moralne dno", "no to faktycznie Kukiz ma wyjątkowe kompetencje do tego, aby przewodniczyć komisji śledczej w sprawie Pegasus, skoro o inwigilowaniu Kołodziejczaka wiedział już w roku 2019" - takie komentarze pojawiają się w kontekście lidera Kukiz'15.

Pegasus - narzędzie do inwigilacji służące do walki z terroryzmem - został użyty wobec polityków opozycji oraz środowiska prawniczego. Według ustaleń analityków z kanadyjskiej grupy Citizen Lab urządzeniem tym podsłuchiwani byli m.in. senator KO (a w 2019 roku szef kampanii wyborczej tej formacji) Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych czy prokurator Ewa Wrzosek.

Pegasus. Kołodziejczak o Kukizie: wiedział o podsłuchach

Inwigilowany był także Michał Kołodziejczak, który odpowiadał w czwartek na pytania specjalnej komisji senackiej, powołanej właśnie do zbadania sprawy Pegasusa. Najciekawszym wątkiem jego opowieści były informacje, które przekazał w kontekście na Pawła Kukiza.

Posłuchaj podcastu

Jak przyznał działacz rolniczy i lider AGROunii, którego podsłuchiwano w maju 2019 roku, Kukiz podczas prywatnego spotkania trzy lata temu (w którym uczestniczyć miał także m.in. poseł Jarosław Sachajko) poinformował go, że "interesują się nim służby", a temat Michała Kołodziejczaka i AGROUnii poruszany jest na sejmowej komisji ds. służb". Wynika z tego, że Kukiz miał wynosić niejawne treści poza komisję.

Zdaniem działacza Kukiz został przez PiS użyty "jako narzędzie do rozbijania opozycji". Przypomnijmy, że Paweł Kukiz publiczne domaga się stanowiska szefa sejmowej komisji śledczej ds. podsłuchów (jeśli taka komisja - obejmująca lata 2005-2021 - by powstała).

Oglądaj

Po tym, co powiedział Kołodziejczak, w sieci zawrzało. Wśród dziennikarzy i ekspertów pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących postawy Pawła Kukiza, w zdecydowanej większości negatywnych.

"Kołodziejczak zeznaje, że Kukiz wiedział o jego inwigilacji. Jak się to ma do członkostwa Kukiza w Komisji Śledczej? To może być śmierć tej Komisji" - zasugerowała Ewa Siedlecka z "Polityki".

"No to faktycznie Kukiz ma wyjątkowe kompetencje do tego, aby przewodniczyć komisji śledczej w sprawie Pegasus, skoro o inwigilowaniu Kołodziejczaka wiedział już w roku 2019" - stwierdził Krzysztof Luft, w latach 1999-2001 rzecznik prasowy rządu Jerzego Buzka.

"Dziś wiemy, że Paweł Kukiz jest brał udział w aferze Pegasusa. Miał wiedzę, że służby podległe Morawieckiemu podsłuchują nielegalnie niewygodne osoby dla PiS i jeszcze ostrzegał swoich kumpli. Brawo!" - napisał politolog z poznańskiego UAM Jakub Kuźniarski.

"Najpierw Kukiz opowiada o jumanach z PiS-u i kupowaniu przez Kaczyńskiego posłów, teraz Kołodziejczak ujawnia, że Kukiz jako członek speckomisji zdradzał co się działo na zamkniętych posiedzeniach. Źle to wygląda..." - ocenił Artur Warcholiński z TVN24.

"W TVN24 ostatnio mówiłam, że Kukiz to nie jest dobra kandydatura na szefa komisji śledczej Pegasus, bo pogrywa z PiS na wielu polach. Wystarczyło 10 dni, żeby przyszedł dowód na to, że tak właśnie jest. A taki miał być fajny, amerykański..." - skomentowała Żaneta Gotowalska z Na Temat. Jeszcze ostrzej na temat szefa Kukiz'15 wypowiadają się internauci.

RadioZET.pl/Twitter/YouTube