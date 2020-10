Pełnomocnik Giertycha w Radiu ZET: Będzie zażalenie na 5 mln zł poręczenia

Do końca tego tygodnia pełnomocnicy Romana Giertycha złożą zażalenie na środki zapobiegawcze zastosowane wobec mecenasa, w tym 5 milionów złotych poręczenia majątkowego. Zapowiada to w Radiu ZET jeden z nich - Paweł Pietkiewicz.

– Podstawowym argumentem będzie to, że środki zapobiegawcze mogą być orzeczone w stosunku do osoby, wobec której w prawidłowy sposób postawiono zarzuty – mówi gość Beaty Lubeckiej. Pietkiewicz dodaje, że będzie namawiać Giertycha do podjęcia kroków prawnych wobec tych, którzy zarzucają mecenasowi symulowanie choroby.

Na pytanie Beaty Lubeckiej, czy Romanowi Giertychowi udałoby się zebrać 5 milionów złotych poręczenia, pełnomocnik mecenasa odpowiada: „Nie zastanawiałem się nad tym, ale myślę, że miałby duże trudności”.

Pietkiewicz: Giertych powinien wystąpić z wnioskami o ochronę dóbr osobistych

- Do końca tego tygodnia [złożymy zażalenie – red.]. Jeszcze musimy skończyć pewne prace związane z tym zażaleniem i będzie wysłane jak najszybciej, bo chcemy, żeby jak najszybciej zostało rozpoznane przez sąd – zapowiada Pietkiewicz w internetowej części programu „Gość Radia ZET”.

Według pełnomocnika Romana Giertycha, tak wysoka kwota poręczenia ma na celu zapewnić sprawie rozgłos w mediach.

- 5 milionów złotych jest widoczne. To jest bardzo dużo pieniędzy i one wzbudzają emocje. Często w stosunku do Romana Giertycha pojawia się właśnie ta informacja – ocenia Paweł Pietkiewicz.

- Jeśli chodzi o kwestie związane z zarzutem, podejrzeniem i oskarżeniami o symulację, zakładam że mecenas Roman Giertych powinien podjąć pewne kroki w tej kwestii. Powinien wystąpić z wnioskami o ochronę dóbr osobistych. Będę go namawiać, żeby to zrobił – deklaruje gość Radia ZET. – Osobiście jestem oburzony tymi komentarzami w stopniu bardzo wysokim. Niestety, jest pewnego rodzaju przyzwolenie, żeby się pojawiały – dodaje.

