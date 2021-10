Stan wyjątkowy przy granicy polsko-białoruskiej został przedłużony o kolejne 60 dni i większość sejmowa nie uchyliła decyzji prezydenta w tej sprawie. Za wyrażeniem zgody głosowało 237 posłów (Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Kukiz'15), przeciw było 179 (Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050), od głosu wstrzymało się 31 (Koalicja Polska-PSL oraz koła Porozumienie i Polskie Sprawy).

Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Adam Łącki z Koalicji Obywatelskiej wyszedł na mównicę krótko po tym, jak poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz podarł jeden z transparentów, zostawionych przez parlamentarzystów opozycji przy sejmowej mównicy. - Nie dość, że są tu idioci, to jeszcze chamy - powiedział Łącki.

Dzieci z Michałowa i stan wyjątkowy. Szef BBN odrzuca zdjęcie małego migranta

Następnie poseł KO zapytał o los dzieci migrantów, które zostały zatrzymane przez Straż Graniczną na Podlasiu. - Dlaczego pozwalacie szczuć psami na te dzieci? Ale was nie ma o co pytać, bo to jest wołanie na puszczy. Pytam się pana prezydenta: niech nam pan powie, gdzie jest to dziecko? Co się z nim stało? Oczekujemy odpowiedzi od pana prezydenta - mówił Adam Łącki.

W dyskusji o przedłużeniu stanu wyjątkowego, o czym zdecydowała głowa państwa, nie brał udziału prezydent Andrzej Duda. Reprezentował go Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN). Po zejściu z mównicy Łącki przeszedł obok ławy zajmowanej przez Solocha i zostawił mu zdjęcie dziecka z Michałowa.

Szef BBN od razu zrzucił je na podłogę. Po chwili Łącki cofnął się i ponownie chciał wręczyć zdjęcie Solochowi, jednak ten zareagował w ten sam sposób. Część sali sejmowej zareagowała na incydent buczeniem.

W poniedziałek grupa ponad 20 migrantów, w tym kobiety oraz ośmioro dzieci, przebywała przed placówką Straży Granicznej w Michałowie na Podlasiu. Według relacji mediów te osoby zostały wywiezione autobusem w stronę granicy polsko-białoruskiej. W środę rzeczniczka prasowa Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz przekazała, że wobec migrantów "zastosowano procedurę zgodnie z rozporządzeniem".

RadioZET.pl