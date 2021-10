Ruch Hołowni zyskał nowego posła. Paweł Zalewski dołączył do Polski 2050

Paweł Zalewski - wieloletni członek PO, a ostatnio poseł niezrzeszony - dołączył do koła parlamentarnego Polska 2050. W czwartek ogłosił tę decyzję na wspólnej konferencji prasowej z założycielem ugrupowania Szymonem Hołownią.

Paweł Zalewski podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie ogłosił, że dołącza do Polski 2050. Na briefingu prasowym wystąpił wspólnie z założycielem ugrupowania Szymonem Hołownią oraz posłankami koła - Pauliną Hennig-Kloską i Hanną Gill-Piątek.

Od teraz będzie jednym z ośmiorga przedstawicieli Polski 2050 w Sejmie. Oprócz niego, Hennig-Kloski i Gill-Piątek w Sejmie z ramienia ruchu Hołowni zasiadają jeszcze: Joanna Mucha, Tomasz Zimoch, Mirosław Suchoń, Michał Gramatyka i Wojciech Maksymowicz.

Paweł Zalewski dołącza do Polski 2050 Szymona Hołowni

- Serdecznie witamy na pokładzie Polski 2050 Pawła Zalewskiego, licząc na to, że wzmocni naszą nadzieję w tym, że dzisiaj polską scenę polityczną trzeba zdepolaryzować, trzeba odejść od wyniszczającego sporu między dwoma siłami politycznymi - powiedział Hołownia.

- Bardzo się cieszę, że nasze koło parlamentarne będzie coraz silniejszym głosem w polskim parlamencie - dodał kandydat w zeszłorocznych wyborach prezydenckich, przypominając, że w ostatnich wyborach parlamentarnych przed dwoma laty zagłosował na kandydującego wówczas z podwarszawskiej listy KO Zalewskiego.

Sam Zalewski dziękował za zaproszenie do koła Polski 2050, podkreślił, że został przyjęty "bardzo serdecznie i bardzo profesjonalnie". Zaznaczył jednocześnie, że "oczywiście zaważyły argumenty polityczne, bo to decyzja polityczna". Dodał, że "Polska 2050 to dziś główna partia na opozycji, która prowadzi poważne prace programowe".

Przyjąłem propozycję, zaproszenie do Polski 2050 także biorąc pod uwagę to doświadczenie, o którym mówił Szymon - wiem i doświadczyłem tego, jak rujnująca dla Polski jest sytuacja, w której dwie główne partie polityczne zawładnęły emocjami Polaków, w której ta walka odbywa się kosztem polskich interesów, interesów polskich rodzin, w której chodzi tak naprawdę o władzę, a nie o służenie Polakom Paweł Zalewski

Zalewski był poseł w latach 1991-93, 2005-09, a teraz ponownie zasiada w Sejmie od 2019 roku. W latach 2009-14 był deputowanym do Parlamentu Europejskiego. W swojej karierze polityczne reprezentował już barwy m.in. Unii Demokratycznej, Partii Konserwatywnej oraz Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W latach 2002-07 był członkiem PiS, a w latach 2009-21 Platformy Obywatelskiej.

W maju wraz z Ireneuszem Rasiem został wykluczony z partii za - jak informował wówczas rzecznik PO Jan Grabiec - "działanie na szkodę Platformy, polegające na wielokrotnym kwestionowaniu decyzji władz partii, przy jednoczesnym braku udziału w debacie podczas obrad ciał kolegialnych takich jak Rada Krajowa czy klub parlamentarny". Obaj politycy kilka dni wcześniej podpisali "list 54" parlamentarzystów PO i KO, w którym zawarto apel o zmiany w partii. Przed tygodniem Zalewski zrezygnował z ubiegania się przywrócenie do PO, wycofując swój wniosek do Sądu Koleżeńskiego.

RadioZET.pl/PAP (S. Dąbkowska-Pożyczka)