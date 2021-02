Terlecki o pobycie Pawłowicz w hotelu. "Sędziowie mają specjalnie uprawnienia"

Krystyna Pawłowicz odwiedziła hotel Malinowy Zdrój w Solcu-Zdroju. Pobyt sędzi Trybunału Konstytucyjnego wywołał ogromne kontrowersje za sprawą obowiązujących obecnie obostrzeń, które uniemożliwiają świadczenie usług w branży hotelarskiej. O ocenę pobytu Pawłowicz w hotelu poproszono szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego. - Z tego, co wiem, to była tam na jakimś leczniczym turnusie. One są, zdaje się, dozwolone - powiedział dziennikarzom w Sejmie.

Terlecki o pobycie Pawłowicz w hotelu: "ja bym nie pojechał"

Na uwagę dziennikarki, że nie wszyscy mogą na taki wyjazd pojechać, a pani sędzia jednak wyjechała, polityk odparł: "Ale sędziowie mają specjalnie uprawnienia". Dopytywany, czy jej sanatorium jest lepsze niż czyjeś inne, Terlecki odpowiedział: "Z pewnością nie".

Wicemarszałek Sejmu zapytany, czy Krystyna Pawłowicz powinna przeprosić, odpowiedział, że "ja nie wiem, czy powinna przeprosić, nie znam szczegółów". - Z tego, co czytałem, to się tam leczy, leczy się prywatnie - dodał. Pytany, czy to było przemyślane działanie, odparł: "Ja bym nie pojechał".

Lewica wzywa Krystynę Pawłowicz, aby zrzekła się urzędu sędziego TK

Do zrzeczenia się urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego wezwali w poniedziałek Krystynę Pawłowicz posłanka Lewicy Wanda Nowicka i europoseł, lider Wiosny Robert Biedroń. Zwrócili się też z pytaniami do MSWiA w kwestii ochrony SOP dla sędzi Pawłowicz. Wanda Nowicka, nawiązując do wyroku TK ws. przepisów dotyczących aborcji, ironizowała, że Krystyna Pawłowicz mogła być zmęczona z powodu tego, że "polskim kobietom zgotowała piekło, doprowadzając do wprowadzenia całkowitego w praktyce zakazu aborcji". - Tak, to może męczyć, ale co to znaczy dla kobiet? Myślę, że wszyscy tutaj mamy jasność - dodała i stwierdziła, że Pawłowicz nie powinna orzekać ws. przepisów dotyczących aborcji, bo jako posłanka PiS w poprzedniej kadencji podpisała się pod wnioskiem do TK w tej sprawie.

- Za te wszystkie niecne, niegodne i niemoralne zachowania, w imieniu Lewicy, zgodnie z art. 18 ustawy o statusie sędziego, wzywamy panią Pawłowicz do tego, żeby zrzekła się urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego - oświadczyła Nowicka.

Biedroń ocenił z kolei, że ustąpienie z urzędu sędzi TK "jest tylko małym, drobnym zadośćuczynieniem". Europoseł poinformował ponadto, że w imieniu Lewicy składa pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ws. doniesień dotyczących ochrony SOP dla sędzi TK. - Czy pani Krystyna Pawłowicz była ewakuowana z hotelu przez limuzynę SOP-u? Jeśli tak, to jakie jest uzasadnienie objęcia ochroną pani Krystyny Pawłowicz? Żadne przecież pełnione przez nią funkcję publiczne nie stanowią podstawy do tej ochrony - mówił Biedroń, przedstawiając pismo. - Oczekujemy pilnej odpowiedzi, ponieważ jest to sytuacja gorsząca, bulwersująca - oświadczył lider Wiosny.

Krystyna Pawłowicz, odnosząc się do informacji o jej pobycie w hotelu Malinowy Zdrój, potwierdziła w niedzielę PAP, że przebywa tam w celach leczniczych. W oświadczeniu Pawłowicz napisała, że od wielu lat, regularnie co kilka miesięcy jest pacjentką Poradni Rehabilitacyjnej ośrodka "Malinowy Zdrój" w Solcu Zdroju, gdzie korzysta z rehabilitacji i zabiegów leczniczych. "Podstawą mojego obecnego pobytu od 31 stycznia br. jest skierowanie lekarskie, wystawione w związku ze stanem zdrowia" - napisała.

RadioZET.pl/PAP