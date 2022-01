Wiceszef MS o zakupie Pegasusa. "Nie ma systemu totalnej inwigilacji Polaków"

Wiceminister Michał Woś stwierdził, że resort sprawiedliwości legalnie przekazał CBA dotację na zwalczanie przestępczości. – Na co konkretnie poszły te środki, to już jest kwestia informacji niejawnych, niedostępnych – powiedział w Polsat News dopytywany o kulisy zakupu inwigilacyjnego systemu Pegasus. Bagatelizował krytykę, jakoby służył on do inwigilacji Polaków.

Pegasus był użyty przeciwko oponentom PiS – dowiodły publikacje amerykańskiej agencji prasowej Associated Press. Dziennikarze, powołując się na ustalenia działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab ujawnili, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania inwigilowany był w 2019 roku senator KO Krzysztof Brejza (szef sztabu wyborczego KO w wyborach), adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek.

Zapytany o kulisy zakupu Pegasusa i wydzielenia na niego środków wiceminister Michał Woś zapewnił w Polsat News, że wszystko działo się zgodnie z procedurami i było kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. – Nikt nie stwierdził, żadna z tych instytucji nie stwierdziła naruszenia prawa w tym względzie – powiedział wiceszef MS.

Afera Pegasusa. Wiceszef MS: "Inwigilacja Polaków to wierutna bzdura"

Bagatelizował uderzające w rząd publikacje na temat zakupu systemu inwigilacji. – To, co jest nazywane w ten sposób (jako Pegasus), jest nazywane takim systemem totalnej inwigilacji Polaków. To jest wierutna bzdura. Czegoś takiego jak system totalnej inwigilacji Polaków nie ma - powiedział wiceminister sprawiedliwości. Z drugiej strony zaznaczył, że "byłoby czymś śmiesznym dla współczesnych państw, gdyby nie miały środków techniki specjalnej".

- Co jest najważniejsze - zawsze kontrola operacyjna [...] to sformalizowany proces. Służby, które są do tego uprawnione, występują z wnioskiem do sądu i jest zasądzana przez sąd – podkreślał wiceminister Woś. Pytany o zapowiadany przez Koalicję Obywatelską wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej w sprawie wykorzystywania systemu Pegasus, Woś stwierdził, że "komisja śledcza nie ma najmniejszego sensu". – Komisje śledcze powołuje się wtedy, kiedy nie działają instytucje państwa – ocenił Woś.

Niedługo później do słów zastępcy Zbigniewa Ziobry odniósł się poseł KO Michał Szczerba. – Mam absolutną pewność, że pan minister Woś - który nie zgodził się niestety ze mną usiąść wspólnie w studio i dyskutować, wymienić poglądy - wiedział, co podpisywał. 29 września 2017 roku podpisał umowę z prezesem CBA, panem (Ernestem) Bejdą na zakup techniki specjalnej, która w tej chwili jest wykorzystywana przez CBA, ale do końca nie wiemy na co – powiedział poseł Platformy. Jest przekonany, że chodziło o system do inwigilacji Pegasus.

- Minister Woś wiedział, że to jest Pegasus, a - co najważniejsze - wiedział, że łamie prawo, ponieważ w tej sprawie złamano prawo. Środki Funduszu Sprawiedliwości, czyli przeznaczone dla ofiar przestępstw, nie są środkami budżetowymi – stwierdził Szczerba.

W poniedziałek "Gazeta Wyborcza" napisała, że Pegasus został zakupiony dla CBA z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości i była to precyzyjnie zaplanowana operacja. Ministerstwo Finansów uznało, po zawiadomieniu NIK w tej sprawie, że choć doszło do złamania przepisów, to "stopień szkodliwości czynu był znikomy" - napisała "GW", która opublikowała postanowienie Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z września 2020 r., do którego dotarł poseł KO Michał Szczerba. CBA otrzymało 25 mln zł na zakup izraelskiego systemu Pegasus, stworzonego z myślą o inwigilacji np. terrorystów.

RadioZET.pl/Polsatnews.pl