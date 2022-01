Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński stwierdził w liście do przewodniczącego senackiej komisji ds. inwigilacji, że program komputerowy do kontroli operacyjnej kupiono już w 2012 roku. "Używany był w czasie, gdy na czele rządu stali Donald Tusk i Ewa Kopacz, koordynowali służby Bartłomiej Sienkiewicz i Marek Biernacki, a kierowali nimi nominaci PO" – wskazał szef MSWiA.

Pegasus został użyty przeciwko politykom opozycji – dotychczas ustaloną grupę inwigilowanych (senator KO Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek) uzupełnił m.in. lider Agrounii Michał Kołodziejczak i Tomasz Szwejgiert, piszący książkę o szefie polskich służb specjalnych – wynika z doniesień pracowni Citizen Lab przy Uniwersytecie w Toronto.

Sprawa zyskała międzynarodowy wymiar, a opozycja powołała w tej sprawie nadzwyczajną komisję w Senacie. Ustosunkował się do niej w liście szef MSWiA Mariusz Kamiński. Minister zarzucił opozycji hipokryzję, wskazując, że to za jej rządów zakupiono system analogiczny do Pegasusa.

Szef MSWiA do opozycji ws. Pegasusa. "Bezpodstawne ataki na rząd"

"Politycy związani z Platformą Obywatelską, a nawet ci, którzy zarządzali służbami, formułują obecnie bezpodstawne ataki na rząd, twierdząc, że mamy do czynienia z działaniami nielegalnymi. Pojawiają się nawet wypowiedzi mówiące, że tak zwana «afera Pegazusa» jest dowodem na brak demokracji w Polsce. Sformułowania takie są nieprawdziwe" - napisał Mariusz Kamiński w liście do przewodniczącego senackiej komisji ds. inwigilacji Marcina Bosackiego.

"Jak podawały media, służący właśnie temu celowi nowoczesny program komputerowy miał zostać zakupiony w Polsce w 2012 roku przez jedną ze służb uprawnionych do kontroli operacyjnej. Służba miała z niego korzystać w czasie, gdy Prezesem Rady Ministrów był Donald Tusk i Ewa Kopacz, koordynowaniem służb zajmował się Bartłomiej Sienkiewicz i Marek Biernacki, zaś służbami kierowali nominaci Platformy Obywatelskiej. Media prezentowały właściwości i możliwości tego właśnie programu w taki sam sposób, w jaki dziś opisuje się program «Pegazus»" - zaznaczył Mariusz Kamiński.

Kamiński: Doniesienia z "totalną inwigilacją" były w 2014 roku

Stwierdził, że "politycy związani z Platformą Obywatelską, a nawet ci, którzy zarządzali służbami, formułują obecnie bezpodstawne ataki na rząd, twierdząc, że mamy do czynienia z działaniami nielegalnymi".

"W 2014 roku pojawiły się podobne doniesienia - media zarzucały władzom, że Polska zakupiła program do «totalnej inwigilacji» (jak podawały wtedy media), produkowany przez włoską firmę Hacking Team. Informacje takie, bazujące na ustaleniach kanadyjskiej firmy CitizenLab, nie służyły jednak ówczesnej opozycji do formułowania absurdalnych insynuacji wobec rządu" - napisał Mariusz Kamiński.

Minister konkludował, że to "pokazuje, że obecne podejście polityków związanych z Platformą Obywatelską jest przejawem hipokryzji i działaniem sprzecznym z interesem państwa".

RadioZET.pl/PAP